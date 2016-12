Eveniment special la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi“

Baza sportivă a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, de la Ovidiu, a fost, ieri, gazda unui eveniment special, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Constanţa, alături de Fundaţia „Giovanni Bosco”, sucursala Constanţa, cu sprijinul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, organizând o acţiune de petrecere a timpului liber cu un profund caracter sportiv-educativ, ai cărei beneficiari au fost mai mulţi tineri constănţeni cu vârste cuprinse între 11 şi 17 ani. Puştii, instituţionalizaţi sau proveniţi din familii cu probleme, au avut parte de un program deosebit, care a început cu vizitarea şi prezentarea Bazei Sportive a Academiei Hagi. A urmat apoi un meci demonstrativ de fotbal, cu două reprize a câte 20 minute, în care echipa Fundaţiei „Giovanni Bosco” a întâlnit grupa de jucători născuţi după anul 2000 de la Academia Hagi. La final, vizitatorii au avut parte de o sesiune deschisă de întrebări, autografe şi poze cu jucătorii echipei de seniori de la FC Viitorul Constanţa şi au primit diferite materiale promoţionale cu sigla Academiei Hagi.

„Mi-a plăcut foarte mult ceea ce am văzut la Academie şi mi-aş dori şi eu să practic fotbalul la acest nivel. Este o ocazie importantă pentru mine şi pentru colegii mei. Mă bucur că am jucat cu juniorii de aici, chiar dacă ne-au învins. S-a văzut că noi ne pregătim doar două zile pe săptămână, iar ei fac acest lucru zilnic. Sunt mulţumit şi că am avut şansa să-i văd de aproape pe jucătorii de la Viitorul, inclusiv pe Dică, unul dintre favoriţii mei”, a mărturisit Vasile Petre, puştiul de 17 ani de la echipa Fundaţiei „Giovanni Bosco”.

„Ideea acestui eveniment a pornit de la dorinţa acestor tineri speciali, care sunt instituţionalizaţi sau provin din familii cu probleme, de a vedea şi a simţi pe propria piele mentalitatea şi organizarea unui club profesionist. Au fost impresionaţi de tot ceea ce au văzut aici şi mulţi speră să practice fotbalul în mod organizat pe viitor”, a declarat Marian Ţuţuianu, reprezentant DJST şi voluntar la Fundaţia “Giovanni Bosco”.

MECI RETUR. Juniorii Academiei Hagi le vor întoarce vizita celor de la Fundaţia „Giovanni Bosco” luna viitoare, ocazie când se va desfăşura şi meciul retur. „Pentru aceşti copii este prima oară când au ocazia să viziteze Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” şi ne bucură enorm această invitaţie. Este o şansă de a-şi vedea propriile forţe şi, poate, o parte din viitorul lor, dacă vor merge pe această cale. Fotbalul poate să-i disciplineze şi să le ofere mult. La Fundaţia „Giovanni Bosco”, sucursala Constanţa, practică fotbalul la nivel de amatori, dar pe viitor pot merge la un club profesionist, unde să profite de calităţile lor. Noi avem un program care se numeşte „Vara împreună!”, la care iau parte peste 250 de copii şi îi vom invita pe juniorii Academiei să vină alături de noi, într-un meci disputat pe terenul de la sediul Fundaţiei”, a spus Corneliu Gabor, coordonator activităţi la Fundaţia „Giovanni Bosco”.

„Pentru aceşti copii, vizita la Academia Hagi reprezintă ceva extraordinar. Sunt convins că nu au mai avut ocazia să vadă o aşa bază sportivă, iar faptul că au venit aici este un lucru bun şi pentru noi, şi pentru ei. Sunt talentaţi şi se vede că le place fotbalul, chiar dacă au unele carenţe. Le vom întoarce vizita şi vom juca meciul retur, de această dată în deplasare”, a completat antrenorul grupei de jucători născuţi după anul 2000 de la Academia Hagi, Doru Carali.