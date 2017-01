Evenimente care au schimbat lumea, datorate unor personalităţi care sufereau de tulburări psihice

Unele dintre marile reuşite din istorie nu ar fi fost posibile în absenţa unor personaje care sufereau de tulburări psihice, precum Charles Darwin, Marie Curie, Abraham Lincoln şi Florence Nightingale. În cadrul unui studiu realizat de mai mulţi specialişti, printre care se numără Alastair Campbell, fost membru al guvernului britanic, se pune, de asemenea, problema dacă un politician modern ar putea ajunge în vîrful ierarhiei profesionale, în condiţiile în care ar suferi de depresie, aşa cum a fost cazul unor personalităţi care au schimbat istoria. Studiul enumeră printre aceste personalităţi pe naturalistul Charles Darwin, savanta poloneză dublu laureată a premiului Nobel, Marie Curie şi Abraham Lincoln, al şaisprezecelea preşedinte al SUA. Potrivit studiului, unul din patru britanici consideră că o persoană care suferă de tulburări psihice nu poate avea o slujbă stabilă, în timp ce 60% dintre angajatorii care au luat parte la acest studiu sînt de părere că nu ar putea angaja o persoană cu astfel de probleme.

Studiul avertizează că mari reuşite istorice, precum elaborarea teoriei evoluţiei, crearea sistemului sanitar modern sau progresul în ceea ce priveşte tratamentele anticancer, nu ar mai fi posibile în prezent, avînd în vedere prejudecăţile actuale privind tulburările mintale. La fel ca Winston Churchill, Curie şi Lincoln sufereau de depresie, în timp ce Darwin avea crize de anxietate şi suferea, de asemenea, de agorafobie. Pe de altă parte, recent, cercetătorii au ajuns la concluzia că şi Florence Nightingale, cea care a pus bazele serviciului sanitar modern, era maniaco-depresivă. Studiul avansează ipoteza că, fără Churchill, Marea Britanie ar fi făcut un compromis, semnînd un acord de pace cu naziştii, în 1940, ceea ce le-ar fi permis forţelor germane să domine Europa. Studiul explică, totodată, că ar putea să nu mai existe un alt Churchill în istorie, din cauza pretenţiilor pe care publicul le are de la politicieni. ”Nu sînt convins că un politician contemporan care ar admite că are probleme psihice ar putea ajunge în vîrful ierarhiei profesionale”, a declarat doctorul Campbell. ”Churchill era depresiv şi avea probleme legate de consumul de alcool, Darwin suferea de anxietate, care se manifesta sub formă de dureri de stomac, migrene, agorafobie, palpitaţii ale inimii şi tulburări mintale care îl făceau să plîngă. Ar fi fost media sau publicul înţelegătoare la adresa lor, în aceste condiţii?

Statisticile sugerează că nu”, a mai precizat Campbell. Potrivit studiului, nouă din zece persoane care suferă de tulburări psihice sînt stigmatizate sau discriminate de către angajatori.