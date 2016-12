Evenimente cultural-artistice sub egida Centrului Judeţean „Teodor T. Burada”

Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada” a pregătit publicului iubitor de muzică de calitate de la malul mării, în luna februarie, o serie de evenimente speciale, care aduc în centrul atenţiei artişti talentaţi, atât cursanţi, cât şi profesori.

RECITAL REPROGRAMAT DIN CAUZA VREMII Din păcate, primul eveniment al lunii, programat pentru această joi, de la ora 17.00, la Muzeul de Artă, a fost amânat pentru data de 16 februarie, de la aceeaşi oră şi în acelaşi spaţiu primitor al muzeului constănţean. Potrivit unui comunicat al Centrului Cultural „Teodor T. Burada”, motivul amânării îl constituie, bineînţeles, condiţiile meteo nefavorabile, care împiedică buna desfăşurare a evenimentului. Astfel, la mijlocul săptămânii viitoare, constănţenii care doresc să evadeze din cenuşiul cotidian au prilejul să petreacă momente de neuitat în cadrul unui Recital de muzică şi poezie. Protagonişti vor fi elevi de la clasa de canto clasic, sub coordonarea prof. Gabriela Popescu, la pian fiind prof. corep. Cristina Teodoru, precum şi de la clasa de actorie - profesor Radu Popescu.

SOLISTA DIANA ANTONICĂ, O TÂNĂRĂ SPERANŢĂ Un alt eveniment deosebit organizat de Centrul Cultural Judeţean „Teodor T. Burada” este un recital de muzică uşoară care aduce în prim plan o tânără speranţă a muzicii uşoare. Este vorba despre recitalul Dianei Maria Antonică, în vârstă de 18 ani, cursantă în anul al II-lea - instructori, la clasa profesorului Teodor Rădulescu. Manifestarea va avea loc la Muzeul de Artă, pe data de 18 februarie, cu începere de la ora 17.00.

PREMII ŞI TROFEE Protagonista evenimentului, Diana Antonică, este elevă a Liceului „Ioan N. Roman”, secţia Informatică şi se află la primul ei recital individual la Muzeul de Artă. Cu toate acestea, tânăra şi talentata interpretă are o bogată experienţă în ceea ce priveşte spectacolele susţinute în faţa publicului, alături de colegii ei de la Centrul Cultural „Teodor T. Burada”, dar şi participarea la numeroase festivaluri naţionale, unde a fost încununată cu premii, trofee şi menţiuni. Numai pe parcursul anului trecut, constănţeanca a câştigat câteva trofee şi premii importante, precum: Premiul I la „Music For Kids“ - Iaşi, Trofeul „Portativul Veseliei“ - Craiova, „Trofeul Şlagărelor“ - Constanţa, Trofeul „Mihai Trăistariu” 2011, Premiul al III-lea „Liga Campionilor“, Trofeul „Farmecul Muzicii“ - Lumina, Premiul I „Remember” - Constanţa, Premiul „Artistul anului 2011” CB Media“. Tot în 2011, Diana Antonică a participat la „Cerbul de Aur Junior”, dar şi la Festivalul „Mamaia Copiilor”.

În cadrul recitalului de la Muzeul de Artă, constănţeanca are ca invitaţi şi doi colegi ai săi de la Centrul Cultural „Teodor T. Burada”, de la clasa de chitară. „Acest eveniment este foarte important pentru mine, pentru că are loc în oraşul meu şi este primul meu recital la Muzeul de Artă. Va fi un recital live, în cadrul căruia voi avea prilejul să arăt ceea ce am învăţat pe parcursul celor cinci ani de studiu la Şcoala Populară de Arte, actualul Centru Cultural „Teodor T. Burada”. Îmi face o deosebită plăcere să cânt pentru publicul de acasă, colegi, prieteni, rude şi iubitori ai muzicii din Constanţa”, a spus Diana Antonică.

PROIECTE De-a lungul timpului, talentata solistă a participat la numeroase spectacole, cât şi la emisiuni de radio şi televiziune, putând fi urmărită ca invitată, cu ani în urmă, şi în cadrul îndrăgitei emisiuni „Bărcuţa cu poveşti”, de la Neptun TV. Artista mărturiseşte că, în prezent, este preocupată în mod special de şcoală şi de susţinerea examenului de bacalaureat, însă după acest moment, intenţionează să îşi urmeze vocaţia, şi anume, muzica. Astfel, Diana are în plan să participe, anul acesta, la preselecţiile pentru Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia”, la Festivalul Internaţional „George Grigoriu” de la Brăila, precum şi la preselecţiile pentru noua ediţie a cunoscutei emisiuni-concurs „Vocea României”.