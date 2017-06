Evenimente culturale dedicate Zilelor Constanței

10:53:05 / 20 Mai 2017

Si făcut !

Totul este orchestrat și bine pus la cale de forțe interesate de distrugerea credinței și bisericii creștine ortodoxe din România, forțele care lucrează își au sediul în România pur și simplu și in afara României ! Dacă nu ar fi fost ales Teodosie, ar fi fost aleasă altă față bisericească, asta ca să stârnească mai puțină indignare și totodată ca, creștinii să nu să se răzvrătească în masă, atacul este bine orchestrat și bine pus la punct, la cale de oameni rău intenționați și mânați de ura ce o au împotriva lui Dumnezeu, lui Hristos, adică de oameni care defapt nu iubesc pe Dumnezeu ! De aproape 30 de ani, forțele interesate, au vârât în mintea oamenilor, dați, ajutați biserica și pe slujitorii ei, când biserica și slujitorii bisericii au prosperat, treptat a început lupta pe față împotriva celor două componente ale bisericii : biserica pur și simplu și slujitorilor ei, prin aceea : nu vrem biserici / catedrale ci spitale, preoții sunt curvari, derbedei, preoții și toate rangurile bisericești se îmbogățesc, au averi iar crestinii de rând sărăcesc continuuu, concluzia este următoarea, românii au rămas saraci, voit de cei care au pus la cale distrugerea credinței creștine ortodoxe și bisericii creștine ortodoxe, adică românii au rămas cei mai amărâți și cei mai săraci oameni din Europa, cu scopul de a fi o masă de manevră când împotriva : bisericii, politicienilor și lui Dumnezeu, că în felul acesta oamenii, românii sunt slăbiți și determinați să nu mai aibă repere : morale și spirituale, că românii vor face ce vor ateii, necredincioșii, ne creștinii, cei care au vrut, dar nu au putut de peste 2000 ani, să distrugă creștinismul și nu-l vor putea distruge, pentru că HRISTOS are grijă de creștinii SĂI, HRISTOS are să ne ia, atunci când are să creadă de cuviință ! HRISTOS A ÎNVIAT !