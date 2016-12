Evenimente de cinci stele în Mamaia!

06:34:08 / 23 Iunie 2015

evenimente

nu am inteles prea multe din articolul dumneavoastra pe noi turstii ne intereseaza programul evenimentelor artistice care ar trebui sa aiba loc la Mamaia incepind cu luna iulie nu ne intereseaza aceste denumiri sofisticate dna Martin sunteti in Romania chiar daca sunteti participanta activa la mai multe tirguri si expozitii in uniune. Alo ! reveniti-va faceti ceva pentru louitorii tarii nu numai pentru buzunarele hotelierilor si pentru cei care lucreaza in alimentata publica.Dorinta unanima este de a organiza evenimente usoare sa le guste si saracul si bogatul si cel cu stiinta de carte si cl care vine o data in viata la plaja si ramine cu amintirea spectacolului gratuit sau a serii dansante de la Cazinou...