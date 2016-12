Evenimente de Paşte, la malul mării

Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului - Litoral pregăteşte mai multe surprize pentru toţi cei care îşi vor petrece Paştele la malul mării, atît la Constanţa, cît şi la Mangalia. „Avem o provocare în faţă pentru că organizăm un astfel de eveniment pentru prima oară. Am fost întrebaţi la ce număr de turişti ne aşteptăm, însă este greu de răspuns, pentru că este o provocare şi pentru noi. La cît mai mulţi, ar fi răspunsul potrivit”, a declarat preşedintele Asociaţiei, Corina Martin. Pentru întîmpinarea turiştilor care vor veni pe litoral sînt pregătite 41 de hoteluri, însă numărul acestora poate creşte. 19 dintre aceste unităţi de cazare sînt din Mamaia, celelalte, în fiecare staţiune din sudul litoralului. Nicolae Bucovală, preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, spune că Mamaia este pregătită să-şi primească turiştii: „În ceea ce priveşte igienizarea staţiunii pot spune că sîntem foarte mulţumiţi şi că arată foarte bine. Hotelierii care vor deschide în perioada de Paşte sînt pregătiţi pentru primirea turiştilor. Avem cîteva hoteluri din Mamaia care sînt în stand-by şi pot deschide oricînd, dacă cererilor din partea turiştilor vor fi mari. Pentru deschiderea oficială a sezonului pe 1 mai, hotelierii sînt în plină pregătire şi pot spune că în jurul datei de 20 - 25 aprilie vom fi gata şi cu personalul din hoteluri”. La Constanţa, pe 18 aprilie, va fi organizat un Tîrg Tradiţional de Paşte, ce va fi deschis şi pe 19 aprilie, cînd constănţenilor şi turiştilor li s-a pregătit un spectacol folcloric multietnic - „Sărbătoarea Dobrogeană”.- În acest an, şi constănţenii vor avea parte de o slujbă religioasă de Inviere, „Lumina de la malul mării”, organizată, cel mai probabil, în piaţeta de la Casino, în Mamaia. Pînă în acest an, doar la Mangalia se putea lua lumină de la malul mării. Turiştii care vor prefera să-şi petreacă Sărbătorile Pascale la Mamaia vor fi preluaţi gratuit din hotelurile în care sînt cazaţi pentru a fi conduşi către locul unde se va oficia Slujba de Paşte. De Paşte, turiştilor li se vor mai pregăti şi alte surprize: excursie gratuită la Mănăstirea Sfîntul Andrei, primul loc încreştinat din România, şi un concert extraordinar Goran Bregovic şi Wedding & Funeral, organizat de Ministerul Turismului, cu intrare gratuită. La Mangalia, Asociaţia Litoral organizează, încă din 17 aprilie, un pelerinaj la Moaştele Sfîntului Andrei, care vor fi aduse la Biserica „Mihail şi Gavril”, pe 18 aprilie va fi sfinţit Altarul pe plaja din Mangalia şi va fi oficiat Prohodul, iar la miezul nopţii, turiştii vor putea lua „Lumina de la Malul Mării”. Ca şi la Constanţa, turiştii vor fi preluaţi gratuit din hoteluri şi vor fi duşi în locul unde va fi oficiată Slujba de Paşte. Pe 19 aprilie, Primăria Mangalia va oferi o masă de Paşte în Portul turistic din Mangalia şi va fi organizată şi „Sărbătoarea Dobrogeană”. Seara se va încheia cu un concert de zile mari, susţinut, pe scena plutitoare din Portul Turistic Mangalia, de Loredana Groza. În ziua următoare, localnicii, dar şi turiştii din Mangalia vor putea beneficia de o excursie gratuită la Mănăstirea Sfîntului Andrei.