Evenimente de sărbătoare la Liceul “Ovidius”

Elevii şi profesorii Liceului Teoretic “Ovidius” au marcat sărbătoarea Sfântului Andrei şi Ziua Națională a României organizând mai multe evenimente. Unul dintre acestea este „Ziua iei”, care a fost gândit de elevi şi profesori care au decis să înlocuiască uniforma liceului, fie şi numai pentru o zi, cu ia tradițională românească, pentru a nu uita tradițiile şi frumusețea costumului popular românesc şi pentru a readuce autenticitatea în viața de zi cu zi. Un alt eveniment a fost „Târgul de Sfântul Andrei”, unde au fost pregătite de către elevi şi părinți produse culinare tradiționale. Prin „Hora românească” s-a marcat sărbătoarea națională, peste 300 de elevi reunindu-se în curtea şcolii într-o horă de 1 Decembrie, iar prin evenimentul caritabil „Îmbracă inocenţa” a fost susţinută o școală din mediul rural, Consiliul elevilor organizând o donație de haine, jucării şi rechizite. De asemenea, fiecare clasă a organizat o șezătoare „în care ne-am reamintit sau am învăţat tehnici de cusut tradiționale, am istorisit şi am ascultat muzică românească”, se arată în comunicatul de presă trimis la redacţie de organizatori.