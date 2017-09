Sâmbătă, 30 septembrie, Doors Club redeschide seria concertelor pentru un nou sezon cu cele mai râvnite evenimente. Sâmbătă, începând cu ora 20.00, vă dăm întâlnire cu legenda rockului românesc – trupa CARGO, iar duminică, de la ora 19:30 – Folk & Rock Company vor crea cea mai electrizantă atmosferă. Info la 0763661622. Be ROCK, be at Doors Club!