Evenimentele serii de vineri

Seara de joi a fost, cu siguranţă, una destul de agitată pentru doamnele şi domnişoarele din Constanţa, care au ieşit în cluburile şi localurile din oraş, pentru a-şi petrece ziua, iar dacă nu cumva oboseala şi-a pus amprenta asupra stării lor, acestea o pot lua de la capăt cu distracţia, în această seară. Acum, şi domnii pot petrece liniştiţi, fără restricţii la show-urile speciale pentru femei, iar paleta de evenimente pentru seara de vineri oferă variante de distracţie pe toate gusturile, nelipsind petrecerile şi concertele.

ALIFANTIS, ÎN CONCERT Au trecut mai bine de doi ani de când unul dintre cei mai apreciaţi artişti români, Nicu Alifantis, a putut fi urmărit într-un concert live, la Constanţa. Maestrul va susţine, în această seară, un recital demn de „luna lui Marte”, cu cele mai îndrăgite piese ale sale. Concertul este programat pentru ora 21.00, în clubul Doors, iar biletele pot fi achiziţionate de la intrare, la preţul de 25 de lei.

„BEST OF PROCONSUL” Formaţia Proconsul susţine, în această seară, după ora 21.30, în clubul Phoenix, un recital care face parte din cadrul turneului de promovare a albumului „Best of Proconsul”, lansat la sfârşitul anului trecut. Bodo & co. vor cânta cele mai cunoscute piese lansate de-a lungul timpului. Biletele se mai pot achiziţiona şi astăzi, de la sediul clubului, la preţul de 45 de lei.

RECITALURI ŞI PETRECERI Un alt concert al serii de vineri este şi cel al trupei The Mood, în clubul Pulse, programat după ora 21.00. Preţul unui bilet la acest eveniment este de 15 lei.

Clubul Heaven’s Hell găzduieşte o seară cu muzică hip-hop şi R&B. Petrecerea începe după ora 22.00, iar playlist-ul serii va fi conceput de Magot şi Xpl. În clubul Fratelli, constănţenii sunt invitaţi, în aşteptarea verii, la petrecerea „Waiting for the Summer”, în cadrul căreia va mixa DJ Johnny DaMix.

O prezentare de modă inedită, însoţită de o super- petrecere, va avea loc în această seară, în clubul The Bank, sub titulatura „Man in Black”, iar petrecerea de deschidere a clubului Goblin aduce pe scenă artişti precum R.O.A, Discoballs & Bass Turbat şi DJ Undoo, după ora 21.00.