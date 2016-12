• CONSECINŢELE VICIILOR • Un ofiţer al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Constanţa, cpt. Gili Pană, din cadrul Compartimentului Prevenirea şi Combaterea Criminalităţii a avut, vineri, o întâlnire cu elevii claselor a VIII-a de la Şcoala cu clasele I-VIII „Remus Opreanu” din Constanţa. Acţiunea face parte din programul desfăşurat de IJJ Constanţa în mai multe instituţii de învăţământ din judeţ, intitulat „Evitaţi întâlnirea cu drogurile“. Cpt. Gili Pană le-a prezentat elevilor mai multe filmuleţe despre vedete cunoscute, care au avut probleme cu consumul de droguri şi consecinţele sale. Michael Jackson, Marilyn Monroe, Adrian Mutu , Răzvan Andrei Plăcintă au fost numai câteva dintre numele date ca exemplu de Gili Pană copiilor de 14 ani, care l-au ascultat foarte atenţi. Reprezentantul IJJ Constanţa le-a vorbit elevilor şi despre consumul de plante etnobotanice, care prin efectele pe care le are poate să-i transforme în sinucigaşi sau chiar criminali. În acest sens, el le-a arătat mai multe articole de presă în care un bărbat şi-a ucis prietenul din cauza consumului de etnobotanice. Ofiţerul le-a arătat elevilor un film cu Mylei Cyrus alias Hannah Montana, fumând salvie, cunoscută şi sub denumirea de mentă mexicană. „Salvia este o plantă etnobotanică ce provoacă halucinaţii”, a spus cpt. Pană. Următoarea „oprire” a fost la fumat în general. Elevii au vizionat alte filmuleţe de pe internet despre efectele nocive ale inhalării fumului de ţigară. Gili Pană a atins şi subiectul „băutura la volan”. Pentru a-i convinge pe elevi să nu se urce în maşini conduse de persoane aflate sub influenţa alcoolului, ofiţerul le-a arătat un film despre o tânără din Venezuela, Jacqueline Saburido, ai cărei maşină, în care se afla cu mai mulţi prieteni, a fost lovită de un autoturism la volanul căruia se afla un adolescent de 17 ani, beat. Două fete au murit pe loc şi Jacqueline a supravieţuit, însă a suferit 150 de intervenţii chirurgicale pentru a-şi recupera vederea, pleoapele, nasul, buzele...Imaginile au lăsat audienţa fără glas. Şoferul vinovat a primit o pedeapsă mai grea decât închisoarea: el a fost obligat să spele cadavrele de la morgă timp de cinci ani, pentru a înţelege ce a făcut. O altă temă prezentată de Gili Pană a fost dependenţa de jocurile pe calculator. El le-a dat exemplu un prieten care a jucat, timp de zece ani, zi şi noapte, un joc pe calculator, iar în prezent este bolnav de diabet în fază finală. „Avem astfel de întâlniri săptămânal sau ori de câte ori ne permite timpul. Nu ştiu în ce fel reuşim să schimbăm ceva în concepţia acestor elevi, însă încercăm. Semănăm seminţe, unele se prind şi dau roade, altele sunt mâncate de ciori. Elevii par interesaţi, ascultă, mai pun şi întrebări, dar depinde de ei dacă vor sau nu să urmeze sfaturile pe care le primesc”, ne-a declarat cpt. Gili Pană.

• DEPENDENŢI DE ŢIGĂRI • Doi dintre elevii care au participat la întrunire ne-au spus că au învăţat multe lucruri despre viciile care pot îmbolnăvi organismul. „Nu suntem foarte dezvoltaţi ca să primim în organism aceste droguri. Vorbim despre consumul de etnobotanice. Am aflat că acele pliculeţe conţin îngrăşăminte folosite la plante. După ce sunt luate, dau o stare de bine, euforie. Cred că tinerii încep să consume aceste droguri din cauza anturajului, a teribilismului şi din curiozitate”, a spus Ana Eftimiu, de 14 ani, elevă a şcolii „Remus Opreanu”. Colegul ei, Eduard Cocheş, tot de 14 ani, a afirmat că are prieteni de aceeaşi vârstă care fumează şi spun că nu se pot lăsa de acest viciu. „Participă la întâlnirile în care se vorbeşte despre consecinţele fumatului, însă nu sunt convinşi să renunţe la ţigări. Spun că sunt dependenţi de ţigări şi nu îi sperie nimic, cred că lor nu li se poate întâmpla nimic rău, că nu se vor îmbolnăvi”, a adăugat Eduard Cocheş.

• 97 DE ÎNTÂLNIRI ÎNTR-UN AN • Actualul program desfăşurat de IJJ Constanţa vizează mai multe deplasări la instituţiile de învăţământ din judeţul Constanţa şi are ca grup-ţintă îndeosebi elevii din grupa de vârstă 10-18 ani. La solicitarea instituţiilor de învăţământ, reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa pot prezenta informări în acest sens atât copiilor, adolescenţilor, părinţilor acestora, cât şi cadrelor didactice sau autorităţilor locale interesate. În anul 2010, au avut loc 97 de astfel de întâlniri cu elevi din Constanţa, Ovidiu, Cumpăna, Techirghiol, Medgidia, Hârşova şi Cernavodă.