Evocare Jim Morrison, în clubul Doors

Fanii trupei Doors au motive de mari bucurie, în această duminică. Ei sunt așteptați seara, în clubul Doors, pentru a-și aminti de Jim Morrison, liderul celebrei formații rock The Doors. „Marcăm comemorarea a 71 de ani de la nașterea acestuia printr-un concert Tribute The Doors. „Light My Fire”, „The End”, „L.A. Woman” sunt doar câteva dintre melodiile de succes pe care le-a lăsat și pe care le vom auzi în interpretarea celor de la Red Cat Bone, duminică, 7 decembrie”, spun reprezentanții clubului constănțean, pe care faimoasa trupă rock i-a inspirat. Prețul unui bilet pentru acest eveniment este de 30 de lei.

Cântăreț, compozitor și textier american, Jim Morrison s-a născut pe 8 decembrie 1943, în Florida. În 1965 a fondat, alături de Ray Manzarek, grupul The Doors. Stilul său de viață alături de formație era influențat de alcool și droguri. A încetat din viață înainte de a împlini 28 de ani, pe 3 iulie 1971 fiind găsit mort într-un hotel de lux din Paris. Cauza morții a fost stabilită ca fiind atac de cord, fără să i se facă autopsie.