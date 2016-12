Evocare Simion Tavitian, la Biblioteca Județeană

Șapte ani s-au împlinit, pe 7 noiembrie, de la trecerea la cele veșnice a omului de cultură dobrogean de origine armeană Simion Tavitian (3 februarie 1926 - 7 noiembrie 2008). În semn de prețuire pentru activitatea sa de promovare a valorilor culturale, Uniunea Armenilor din România, filiala Constanta, organizează în aula Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman”, vineri, de la ora 17.30, o întâlnire in memoriam Simion Tavitian. La eveniment va participa și fiica sa, Anaid Tavitian, consultant artistic al Teatrului de Stat Constanța.

Ziarist, scriitor, comentator de politică externă și filatelist, Simion Tavitian s-a născut la data de 3 februarie 1926, în oraşul Cetatea Albă din Basarabia. A absolvit Facultatea de Limbi Străine a Universităţii Bucureşti şi Facultatea de Economie Generală a Academiei de Studii Economice. A fost membru al Uniunii Internaționale a Ziariștilor, al Asociației Filateliștilor „Tomis”Constanta, al Ligii Navale Române, precum și membru de onoare al Federației Filatelice Române. Pasionat colecţionar, Simion Tavitian a condus, timp de 13 ani, destinele Asociaţiei Filateliştilor „Tomis“. În 1995 a pus bazele „Magazinului de Filatelie, Cartofilie şi Numismatică”, publicaţie deosebit de valoroasă, premiată la saloanele de profil și difuzată în 27 de țări.

De-a lungul timpului, Simion Tavitian a susținut peste 100 de conferințe pe teme de politică externă și a publicat articole în ziare din Bulgaria, Polonia și Ucraina. Numele său figurează în Bibliografia Istorică a Academiei Române, 1995, în Hubners, Who is Who - Enciclopedia personalităților din România, 2006.

A fost distins cu multe medalii și diplome. În 2005 i s-a acordat Premiul Uniunii Armenilor din România, iar în 2006 Ministerul Culturii al Republicii Armenia i-a oferit o diplomă de excelență.

Printre cele 18 volume publicate care îi poartă semnătura se numără romanul „Dragoste și destin”, cu care a debutat, în anul 1948, „Mărturii peste timp”, „Cronica dobrogeană”. Ultima sa carte, „Dobrogea, tărâmul dintre ape”, reprezintă o amplă reconstituire a istoriei Dobrogei din perspectiva unui fervent ziarist.

Remarcabile sunt volumele publicate în ultimii ani ai existenței, dedicate comunității sale:„Armenii dobrogeni în istoria și civilizația românilor”, două ediții, „Armeni de seamă”, vol I, „Armeni din România”, vol. II, „Armeni din România”, vol. III, publicate la Editura Ex Ponto. Aceste tomuri constituie valoroase instrumente de documentare pentru istoricii și cercetătorii care vor să afle mai multe despre contribuția minorităților naționale în diverse domenii de activitate.

