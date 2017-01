Evoluția serviciilor Primăriei Constanța, la concursul ANFP

Legea nescrisă a evoluției umane spune că dacă provoci un om, dacă îl arunci într-o competiție, el va scoate tot ce-i mai bun din el. Asta face de mai bine de patru ani Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) cu autoritățile locale, județene și, în general, cu instituțiile publice din România. An de an organizează o competiție în cadrul căreia sunt premiate cele mai bune proiecte ale instituțiilor publice care vin în sprijinul oamenilor, oferindu-le posibilitatea de a pierde cât mai puțin timp spre deloc la ghișee. Pentru acest an, tematicile de concurs sunt dialogul social în administraţia publică, servicii publice în sprijinul grupurilor vulnerabile și soluţii de eGuvernare pentru creşterea eficacităţii activităţii în administraţia publică. Competiția ANFP a fost privită ca o provocare și de administrația locală constănțeană, astfel că, de-a lungul anilor, Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa şi-a făcut simţită prezenţa câştigând mai multe premii. „Anul acesta vom participa cu proiectul „eTax Mobile“, care a fost implementat de curând de instituția noastră și care permite plata impozitelor și taxelor locale de pe telefonul mobil. Oamenii se vor folosi de numele de utilizator și parola pe care le pot obține de la noi în baza unei cereri online, care le va permite să-și plătească obligațiile către bugetul local, să-și vizualizeze istoricul plăților și orice altceva ar mai fi putut face de la orice calculator“, a declarat directorul executiv al SPIT, Virginia Uzun.

DOUĂ TEMATICI ATINSE Proiectul SPIT nu este singurul cu care va intra în competiție administrația locală constănțeană. Primăria Constanța se va arunca în „luptă“ cu proiectul „DizAb Atelier“, care începe să prindă viață în această perioadă și care presupune înființarea unei firme care va angaja peste 1.000 de persoane cu handicap. Acesta ar fi numărul minim de persoane luate în calcul, pentru că ar putea fi angajați până la 9.000 de oameni care sunt încadrați în diferite grade de handicap. La fel ca și administrația constănțeană, toate instituțiile publice care vor să se înscrie cu proiectele pe care le-au pus în aplicare o pot face până la 31 iulie. Detaliile despre tematici, modalitatea de înscriere și ghidul practic al aplicației sunt disponibile pe website-ul www.anfp.gov.ro, la secțiunea „Inovație și Calitate/Competiția“. ANFP mai arată că aplicațiile câștigătoare vor fi prezentate și premiate în cadrul conferinței „Inovație și calitate în sectorul public", care va avea loc în octombrie.