Evoluţia elevilor români la testele PISA, inexistentă!

Elevii români de 15 ani au obţinut, la Citire/Lectură, Matematică şi Ştiinţe, rezultate semnificativ sub media ţărilor participante la testarea PISA din 2009, conform Raportului internaţional OECD - PISA 2009 pentru Evaluarea Elevilor, dat publicităţii ieri. La citire/lectură, de pildă, România a fost pe locul 49 din 65 de ţări participante. Rezultatele obţinute pentru anul 2009 sunt aproape identice cu cele obţinute de România la precedentul ciclu al programului, PISA - 2006 (locul 47 din 59 de ţări participante), în care domeniul principal a vizat Ştiinţele, potrivit reprezentanţilor Ministerului Educaţiei. \"Rezultatele Raportului PISA 2009 sintetizează starea învăţământului românesc, la momentul preluării mandatului meu de ministru. Cifrele nu fac decât să confirme o stare de fapt asupra căreia am atras în nenumărate rânduri atenţia şi pe care încercăm să o schimbăm inclusiv prin elaborarea noii Legi a Educaţiei Naţionale. Învăţământul românesc are, prin Legea Educaţiei Naţionale asumată de Guvernul României, o şansă reală de modernizare şi sper din suflet ca toţi politicienii noştri să înţeleagă importanţa momentului. Nu voi accepta ca interesele ilegitime din mediul universitar să compromită această Lege\", spune ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu. La testarea PISA de anul trecut au participat 4.776 de elevi din 159 de instituţii de învăţământ din România. Testul PISA reprezintă o verificare a cunoştinţelor elevilor după un model internaţional, organizată din trei în trei ani de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD).