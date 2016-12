Exaltare în tabăra Germaniei

Victoria clară obţinută în faţa Argentinei a dat frâu bucuriei în tabăra germanilor, care nu visau la o asemenea diferenţă de scor. „Nu aş fi crezut că putem învinge cu scorul de 4-0 una dintre marile favorite ale acestei turneu final. Această echipă are foame de rezultate. Este fascinant. Am fost foarte bine pregătiţi pentru acest meci şi nu i-am lăsat să aibă nicio ocazie. Acum, toate echipele care se califică în semifinale au posibilitatea de a ajunge în finală sau a câştiga trofeul. Noi trebuie să jucăm la fel”, a spus căpitanul Philipp Lahm. „De mult timp sunt mândru de această echipă, nu doar de la acest meci. În a doua repriză am arătat un fotbal de clasă. Această echipă a demonstrat că are voinţă de campioană. Era inimaginabil un astfel de rezultat înainte de meci. Este formidabil să marchezi patru goluri şi în ce fel. Messi nu şi-a putut face jocul. L-am oprit perfect şi aproape nici nu l-am faultat”, a declarat Low. „Este incredibil. Există un formidabil spirit de echipă la noi şi vroiam absolut să ne atingem scopul. Nu pot descrie ceea ce simt. Nu aş fi crezut că voi marca. Sunt foarte fericit. Am fost concentraţi, dar am jucat cu bucurie şi plăcere”, a adăugat fundaşul Arne Friedrich, care a înscris, sâmbătă, primul său gol pentru naţionala Germaniei.