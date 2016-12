Examen decisiv pentru Suedia

Debutul nefericit de la acest turneu final a încins atmosfera în tabăra Suediei, care nu are voie să piardă confruntarea cu Anglia din această seară pentru a rămâne în cursa pentru un loc în sferturi. Scandinavii l-au recuperat pe superstarul Zlatan Ibrahimovic, după uşoara accidentare suferită în partida cu Ucraina, însă toţi ochii sunt aţintiţi asupra selecţionerului Erik Hamren. Dezamăgit de prestaţia elevilor săi, tehnicianul pare decis să facă două mutări în formula de start, mizând pe experienţă. Drept urmare, Hamren l-ar putea arunca în luptă din primul minut pe Anders Svensson, cel mai selecţionat jucător din actualul lot, după ce a adunat 128 de prezenţe în naţională. „Anglia are o echipă mare, cu nume importante, dar cred că englezii ne privesc de sus. Nu ne privesc cu acelaşi respect ca pe Franţa sau Brazilia. Şi noi avem o echipă valoroasă, suntem la nivelul adversarilor şi trebuie să înţeleagă acest lucru”, a atacat Svensson, fost jucător în Premier League. În plus, pentru a întări ofensiva, Johan Elmander va fi trimis în postura de vârf împins.

De partea cealaltă, Roy Hodgson pare mai liniştit, primind o gură de oxigen după punctul smuls Franţei, însă tehnicianul elveţian este conştient că Anglia poate face un pas mare către calificare în cazul unui succes în faţa suedezilor. „Când vorbeşti de Suedia, vorbeşti în primul rând de Ibrahimovic. Este un jucător de superclasă, care poate face diferenţa, mai ales într-o echipă disciplinată şi muncitoare ca a Suediei. Noi nu vom face schimbări în echipă, mai ales că am scăpat fără accidentări după meciul cu Franţa, iar jucătorii s-au achitat bine de sarcini”, a explicat Hodgson, care a debutat în cariera de antrenor, chiar în Suedia, la Halmstadt. Tradiţia ţine însă cu scandinavii, care s-au impus de două ori în meciurile directe oficiale, iar celelalte cinci s-au încheiat la egalitate.

Formaţiile probabile - Suedia (antrenor Erik Hamren): Isaksson - Lustig, Mellberg, Granqvist, M. Olsson - Svensson, Kallstrom - Larsson, Ibrahimovic, Toivonen - Elmander; Anglia (antrenor Roy Hodgson): Hart - Johnson, Terry, Lescott, A. Cole - Milner, Gerrard, Parker, Oxlade-Chamberlain - Young - Welbeck. Arbitri: Damir Skomina (centru) - Primoz Arhar, Matej Zunic (asistenţi) - Matej Jug, Slavko Vincic (asistenţi suplimentari) - toţi din Slovenia; Florian Meyer (rezervă - Germania).