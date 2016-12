Examen dificil pentru CV 2004 Tomis

Astăzi, de la ora 19.30, Sala ”Burhan Felek” din Istanbul va găzdui meciul dintre Vakifbank TTelekom şi CV 2004 Tomis Constanţa, din etapa a doua a Ligii Campionilor la volei feminin, Grupa D. Campioana României va avea parte de un meci infernal, în faţa celei mai bune echipe de volei fete a sezonului trecut, Vakifbank fiind deţinătoarea Ligii Campionilor. Formaţia de pe malul Bosforului şi-a păstrat în proporţie de 95% lotul din sezonul trecut: a plecat centrul croat Maja Poljak, dar au venit centrul german Christiane Furst şi universalul ucrainean Olena Ustymenko. Formaţia antrenată de italianul Giovanni Guidetti, care este şi selecţionerul Germaniei, vicecampioana europeană din 2011, porneşte cu prima şansă în această partidă, însă voleibalistele constănţene nu se sperie de valoarea adversarelor.

„Au jucătoare de mare valoare, ca Glinka, Furst sau Nikolic, sau internaţionalele din Turcia care au luat bronz la Europene. Mergem să jucăm, mergem să ne facem jocul nostru şi sper să reuşim o evoluţie cât mai bună”, spune coordonatoarea Diana Neaga. „Ştiu destul de bine echipa din Istanbul. Am jucat contra ei şi cu Galaţiul, are jucătoare cu mare experienţă şi care evoluează de câţiva ani împreună”, adaugă extrema Alexandra Trică. CSU Metal Galaţi şi Vakifbank Gunes Sigorta Istanbul (aşa se numea pe atunci formaţia antrenată de Guidetti) au fost adversare în Grupa C a Ligii Campionilor, ediţia 2008-2009. Formaţia turcă a câştigat cu 3:0 la Istanbul şi cu 3:1 la Bucureşti. Din acea echipă mai joacă şi acum la VakifBank extremele Sonsirma şi Nikolic şi centrul Toksoy.

Jucătoarele de la CV 2004 Tomis au ajuns ieri la Istanbul şi s-au cazat la un hotel care este lipit de sala de joc! Aseară, formaţia pregătită de Darko Zakoc şi Constantin Alexe a efectuat antrenamentul oficial în sala ”Burhan Felek”. Iată jucătoarele care au făcut deplasarea în Turcia: Neaga şi Bogmatser - coordonatoare; Butnaru, Gavrilescu şi Zarkova - centri; Cazacu, Trică, Teneva, Vesovic şi Zakreuskaya - extreme; Vujovic şi Ispas - libero. Meciul Vakifbank - CV 2004 Tomis Constanţa va fi televizat în direct de postul Dolce Sport 2.

Aseară, tot în Grupa D, Azerrail Baku a dispus de Volley Bergamo cu 3:1 (25:15, 25:19, 22:25, 25:22) şi conduce în clasament, cu 6 puncte, urmată de Vakifbank 3p, Bergamo 0p şi Tomis 0p.