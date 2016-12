Examene neschimbate în 2013

Dacă până acum fiecare schimbare de la Ministerul Educaţiei însemna modificarea, printre altele, şi a modului în care erau susţinute examenele naţionale, de această dată lucrurile stau diferit. Noul ministru de resort, Remus Pricopie, a declarat că examenele din 2013 se vor desfăşura după calendarul şi metodologia anunţate deja. „Aş vrea să spun clar de la început: nu sunt adeptul schimbării de dragul schimbării, nu sunt adeptul schimbării peste noapte”, a declarat ministrul. Pe de altă parte, el a ţinut să precizeze că sistemul educaţional din România are nevoie de modificări, pentru a corespunde nevoilor societăţii actuale, însă acestea nu se vor produce imediat, ci după analizarea situaţiei, pentru a vedea exact ce anume trebuie îmbunătăţit. „Este nevoie, de exemplu de schimbarea manualelor, unele fiind vechi de peste 14 ani. Dar nu schimbăm manualele mâine, pentru că nu poţi să faci aşa ceva. Ai nevoie de un an, un an şi jumătate de analize, de clarificări metodologice şi conceperea manualelor. Iar pentru schimbarea cărţilor pentru un cliclu de patru ani avem nevoie de patru ani. Schimbarea manualelor se va face gradual. Un copil care a început cu un concept în clasa a V-a trebuie să continue în acelaşi spirit până la finalizarea gimnaziului”, a explicat ministrul Pricopie. De asemenea, el a declarat că modificările în Educaţie vor fi luate numai în urma dialogului purtat cu partenerii sociali, pentru a nu se repeta dezastrul produs de Legea Funeriu. Legat de clasa I şi clasa pregătitoare, ministrul a precizat că o decizie va fi luată după evaluarea părerilor părinţilor şi cadrelor didactice implicate în acest ciclu, care vor fi cunoscute în ianuarie 2013. Remus Pricopie a fost numit ministru al Educaţiei vineri, 21 decembrie, el preluând mandatul de la Ecaterina Andronescu.