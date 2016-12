Examene pentru noi promoţii de contabili

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) - Filiala Constanţa va organiza, în perioada 17 - 24 octombrie, sesiunea examenului de aptitudini pentru acest an. Potrivit afirmaţiilor directorului executiv al CECCAR - Filiala Constanţa, Vasile Buzoescu, au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul trei de stagiu, stagiarii care au promovat examenul de aptitudini şi mai au dreptul să participe în următoarele două sesiuni consecutive cei care au fost incluşi în programul intensiv de practică, precum şi cei care au promovat examenul de acces la stagiu în sesiunile 2003 - 2006 şi nu s-au prezentat pentru susţinerea examenului de aptitudini. „În acest an, examenul se va desfăşura în zilele de 17 octombrie (proba scrisă) şi 24 octombrie (proba orală), în timp ce înscrierile se vor face începând cu 1 septembrie. Termenul limită de înscriere este 24 septembrie”, a declarat directorul executiv al CECCAR - Filiala Constanţa. Pentru înscrierea la acest examen, candidaţii trebuie să depună la CECCAR - Filiala Constanţa un dosar care să cuprindă: cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini (se obţine de la Filiala Constanţa); copie după actul de identitate (BI/CI); copie după certificatul de căsătorie (după caz); copie după diploma de studii superioare; certificat de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie; certificat de stagiu; certificat de cazier judiciar, adeverinţă medicală; patru fotografii tip BI. Potrivit lui Buzoiescu, examenul de aptitudini constă în probe scrise şi orale separat pentru experţi contabili şi contabili autorizaţi. Proba scrisă se desfăşoară pe durata a şase ore şi are două componente: studii de caz, exerciţii şi probleme din domeniul expertizei contabile, analizei economice-financiare, evaluării întreprinderii şi auditului, pe de o parte, şi întrebări de judecată profesională din doctrina şi deontologia profesiei contabile, organizarea şi funcţionarea CECCAR. Proba orală se susţine la şapte zile de la proba scrisă şi constă în câte o întrebare din materia juridică şi fiscală şi câte o întrebare din domeniile contabilitate, audit financiar şi evaluarea întreprinderilor. Pentru a putea susţine proba orală, candidaţii trebuie să obţină minimum 7 la proba scrisă. Tematica examenului de aptitudini, inclusiv bibliografia sunt prezentate pe site-ul Corpului, www.ceccar.ro. Taxa de examen pentru experţi contabili este de 175 de euro, iar pentru contabil autorizat, de 125 euro. Potrivit directorului executiv al CECCAR Constanţa, promovarea acestui examen asigură obţinerea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat. Anul trecut, au promovat examenul de aptitudini 123 de experţi contabili şi 22 de contabili autorizaţi.