Examene și concursuri medicale în 2015

În acest an sunt programate, în sistemul medical românesc, numeroase concursuri și examene. Primul are loc în martie, mai exact pe 24 martie, când se va susține examenul de obţinere a titlurilor de medic, medic dentist, respectiv farmacist specialist. Pe 5 mai 2015 are loc examenul pentru obţinerea de atestate de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti. În a treia decadă a lunii mai are loc sesiunea de înscrieri pentru a doua specialitate în regim cu taxă pentru medici, medici dentişti şi farmacişti specialişti. Și în vară sunt programate examene. Pe 3 iunie are loc examenul de obţinere a gradului de specialist, respectiv principal pentru biologi, biochimişti şi chimişti, iar pe 17 iunie examenul pentru obţinerea gradului de primar pentru medici, medici dentişti şi farmacişti. După o pauză de două luni, sunt organizate alte examene. Pe 26 septembrie are loc cel pentru obţinerea titlului de medic specialist anestezie şi terapie intensivă şi a diplomei EDA, iar pe 5 octombrie - examenul pentru obţinerea de atestate de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti. În a doua decadă a lunii octombrie 2015 are loc sesiunea de înscrieri pentru a doua specialitate în regim cu taxă pentru medici, medici dentişti şi farmacişti specialişti. Pe 20 octombrie 2015 are loc examenul de obţinere a titlurilor de medic, medic dentist, respectiv farmacist specialist. Pe 15 noiembrie are loc concursul de intrare în rezidenţiat pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie. Nu este exclus ca în vară să mai fie organizată o sesiune a Concursului Național de Rezidențiat. Mai mulți tineri care nu au promovat concursul în noiembrie 2014 au semnat o petiție online pentru organizarea unui sesiuni speciale în vara lui 2015.