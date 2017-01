Examenele de corigenţă s-ar putea da înainte de testele naţionale

Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Cristian Adomniţei, a fost anunţat, oficial, că va primi o scrisoare deschisă, în care îi va cere să emită un ordin pentru ca examenele de corijenţă să fie date înaintea de testele naţionale! Scrisoarea vine din partea Partidului Conservator, iar precizarea oficială „poartă semnătura” deputatului PC, Petru Călian. Dacă această sugestie s-ar concretiza, elevii corigenţi nu ar mai pierde încă un an pînă la susţinerea examenului de capacitate. Deputatul PC Petru Călian a făcut această precizare, ieri, într-o conferinţă de presă, arătînd că sînt mii de elevi ai clasei a VIII-a care, rămînînd corigenţi, nu vor putea să susţină examenul de capacitate programat pe 18 iunie şi, astfel, vor pierde un an. Deputatul a mai afirmat că mulţi dintre aceşti elevi abandonează şcoala, fiind „demoralizaţi şi tracasaţi. Sper ca mesajul nostru să fie recepţionat corespunzător, pentru că sîntem în al doisprezecelea ceas. Dacă ministrul Adomniţei nu va emite acest ordin astăzi sau mîine, pentru ca vineri să se susţină examenul de corigenţă, acest an este ratat”, a adăugat Călian.