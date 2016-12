Examenul de admitere la liceu, un „rău” necesar?

În ultimii ani, afişarea rezultatelor la Examenele de Bacalaureat a împărţit România în mai multe tabere: cei care aruncă vina pe profesori pentru notele proaste obţinute, cei care îi învinovăţesc pe guvernanţi, cei care spun că vinovaţi sunt părinţii, sau elevii, cei care dau vina pe întreaga societate etc. Potrivit unui studiu dat publicităţii ieri, procentul românilor care cred că liceele cu promovabilitate zero la bacalaureat ar trebui desfiinţate a crescut cu 12% faţă de anul trecut, peste o treime dintre cei chestionaţi fiind de acord, în prezent, cu acest lucru. Studiul a fost realizat de Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie, pe 9 iulie, pe un eşantion de 1.303 persoane de 18 ani şi peste, eroarea maximă tolerată fiind de plus/minus 2,8%. Şi totuşi, este desfiinţarea liceelor cu promovabilitate 0 soluţia corectă? În ultimii ani, admiterea la liceu s-a făcut pe baza notelor obţinute de elevi la examenele naţionale susţinute la finalul clasei a VIII-a şi a mediilor generale din ciclul gimnazial. Începând cu anul şcolar trecut, clasa a IX-a a devenit obligatorie, ceea ce a însemnat că, indiferent de note, orice elev era admis la liceu. Admiterea se face prin repartizare computerizată, elevii fiind împărţiţi la licee în funcţie de opţiunile completate în fişele de înscriere. În mod evident, elevii cu medii mari se vor îndrepta către liceele teoretice de top. Pe măsură ce mediile descresc, sunt alese locurile din licee medii, la urmă fiind trecute în opţiuni grupurile şcolare şi liceele tehnologice. În condiţiile în care, la evaluarea din acest an, 56.606 absolvenţi de gimnaziu (33,9%) au obţinut note sub 5 la Evaluarea Naţională, care vor fi admişi în cadrul grupurilor şcolare şi al liceelor tehnologice, este de aşteptat ca performanţele academice ale respectivelor unităţi să lase de dorit.

PRESIUNI DIN PARTEA FAMILIEI „Din cauza modului de admitere la liceu din ultimii ani, familia a pus presiuni asupra şcolii să acorde note elevilor care nu reflectau, întotdeuna, nivelul lor de cunoştinţe, numai pentru a obţine un loc la un liceu mai bun. În urma susţinerii examenelor naţionale de la finalul clasei a VIII-a, şcolile tehnice şi vocaţionale au preluat copii cu mari goluri în cunoştinţe. Nu vreau să iau apărarea profesorilor, dar, în aceste condiţii, ce poate face un profesor care trebuie să se încadreze în programa stabilită de Ministerul Educaţiei, dar copilul cu care lucrează nu are cunoştinţe de bază solide?”, a întrebat, retoric, vicepreşedintele executiv al Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi - Învăţământ Preuniversitar, totodată şi preşedintele Clubului Părinţilor „Plus D” Constanţa, Adrian Topor. El a precizat că o soluţie o reprezintă revenirea la admiterea organizată în cadrul liceului.

De asemenea, pentru îmbunătăţirea rezultatelor la Bacalaureat, Adrian Topor este de părere că trebuie introduse subiectele diferenţiate, în funcţie de profil şi filieră. De aceeaşi părere este şi directorul Colegiului Tehnic de Marină „Al. I. Cuza” din Constanţa (promovabilitate 14,55%), prof. Iuliana Negreţ, care a precizat că este imposibil ca un elev de la seral sau fără frecvenţă să poată rezolva aceleaşi rezultate ca un elev de la un liceu teoretic. Reprezentanţii sindicatelor din învăţământ au cerut Ministerului Educaţiei ca, înaintea eventualei închideri a unor şcoli cu rezultate slabe la examene, să analizeze cauzele ce au dus la această situaţie.