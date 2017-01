Examenul de licenţă, contestat de 16 studenţi

Absolvenţii Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative (FDSA) din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa au susţinut la începutul acestei săptămîni, pe data de 21 iulie, proba scrisă a examenului de licenţă. Rezultatele obţinute de aceştia au fost afişate a doua zi, studenţii avînd termen pînă ieri să le conteste. Printre cei nemulţumiţi de notele obţinute s-a numărat şi Mihaela D., de la specializarea administraţie publică. „Pe specializarea mea am fost în jur de 110 de studenţi care am susţinut proba scrisă a examenului de licenţă. În sala în care am fost repartizată eram 57 de absolvenţi. Pe lîngă faptul că cerinţele subiectelor nu erau foarte clare şi că erau mult prea complexe pentru a putea fi tratate doar în trei ore, am avut şi foarte mulţi colegi care au copiat”, a declarat Mihaela. Ea a precizat că, în afară de ea şi de o colegă de-a ei, care au fost mutate din spatele clasei în banca din faţa catedrei, toţi cei prezenţi în sala de examen au copiat cu ajutorul hands-free-urilor. Acesta este principalul motiv pentru care nota obţinută - 6.40 - o nemulţumeşte atît de tare. „Aveam pretenţia, de la nişte profesori universitari, să poată face diferenţa dintre lucrarea unui student care a învăţat şi a unuia care a copiat. Cu aproximaţie, media mea pe cei patru ani de studiu a fost 8, şi mă aşteptam să iau aceeaşi notă şi la acest examen. I-am văzut pe colegii mei care copiau dar nu am anunţat comisia pentru că nu era de competenţa mea să fac acest lucru”, a afirmat Mihaela. Potrivit declaraţiilor decanului FDSA, prof. univ. dr. Ana Rodica Stăiculescu, 16 studenţi au depus contestaţii după aflarea rezultatelor la proba scrisă a examenului de licenţă. „Mi se pare foarte bine că studenţii sînt interesaţi de notele pe care le obţin şi fac contestaţii. Chiar şi dacă numărul celor nemulţumiţi era mai mare, tot era bine. În ceea ce priveşte posibilele fraude de la examen, din păcate se mai întîmplă. Noi am cerut să ne fie predate toate telefoanele mobile, dar nu avem dreptul de a controla studenţii. Prin urmare, este posibil ca unul sau doi candidaţi să fi copiat, mai ales că în societatea actuală este o virtute să copiezi, te lauzi peste tot cu asta”, a declarat prof. univ. dr. Stăiculescu. Lucrările celor care au depus contestaţii vor fi recorectate, studenţii urmînd să afle dacă au obţinut o notă mai mare sau mai mică pînă la sfîrşitul săptămînii.