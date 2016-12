Examenul pentru permisul de conducere nu mai e condiționat de reședință

Mai nou, românii pot da examenul pentru obținerea permisului de conducere în orice localitate în care stau mai mult de 185 de zile dintr-un an și pot face dovada acestui lucru, chiar dacă nu au domiciliul sau reședința în acea localitate. Dispozițiile privind procedura de examinare pentru obținerea permisului auto au fost modificate, potrivit unui act normativ publicat miercuri în „Monitorul Oficial“. Potrivit legii, examinarea candidaților se face de către Serviciul Public Comunitar pe a cărui rază de competență teritorială își are candidatul domiciliul/reședința. Modificarea constă în faptul că se consideră că au domiciliul/reședința în România persoanele care se află în următoarele situații: „locuiesc în mod obișnuit cel puțin 185 de zile într-un an calendaristic la o adresă din România sau revin periodic la o adresă din România, deși locuiesc alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre ale UE ori ale Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană“. „Persoanele respective trebuie să facă dovada, cu acte, că lucrează în acea localitate sau că urmează niște studii“, a declarat șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, cms. șef Mihai Toporan.