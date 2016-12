Examinatorii, mai exigenţi la acordarea permisului de conducere

17:30:12 / 02 Martie 2016

Bătaie de joc,asta fac domni polițiști.

Își bat joc de noi,nu vreau sa generalizez dar, in curând o sa ieșim in strada sa i strigam pe nume.Eu ma întreb ,dacă nu cumva au un nr de tot elevi care trebuiesc picați,la sala nu ai probleme,înveți si e ok,in schimb la oraș , il iei numai dacă vrea domnu polițist .Pun pariu ca nu e doar părerea mea, mai plătești o data taxa de ex,mai si adeverința ,mai treci iar cu dosaru pe la ghișeu ,sa te rogi frumos Sa te bage mai repede ca pierzi locul de munca,,am categoria b de 15ani si nu am avut nici măcar un accident, e a doua oară când dau pt cat c si ma picat,am condus bine ,asigurat,semnal,etc,ma luat cu motoru,i am spus si acolo ,am greșit când mi a arătat doua furtunase care chiar habar nu aveam,ma scos pe autostrada si a spus ca nu m am asigurat,l am contrazis ,pentru ca chiar ma uitasem in oglinda,nu era nimeni pe sosea,si tot așa ..... Îți mai vorbesc si in sictir .nu am avut nici martor,eu a treia oară ,am Sa le fac reclamații ,si dacă nu se iau măsuri ,am Sa ies in strada ,si am Sa strig acolo la permise,multe zile la rând chiar dacă o Sa fiu singurul care o face,nu va mai lăsați călcați in picioare oameni buni,noi i am obișnuit așa. Ar trebui înregistrat la oraș ,dovada video,nu Sa facă ei ce vor,Sa semneze si in locul martorului,s au Sa mi ia un alt elev ,pt ca ăla nu se contrazice cu polițistul,,urmează Sa dea el ce naiba