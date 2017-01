Exces de zel mioritic

Dacă, până acum doi ani, autoritățile locale și județene erau cele care țipau din toți rărunchii că procedurile de atragere a fondurilor europene sunt extrem de greoaie, că nu este firesc să se schimbe regulile în timpul „jocului“ (care erau realizate de oficialii români și nu de cei europeni), acum, până și oficialii europeni ne atrag atenția asupra acestor lucruri. Și asta în condițiile în care, de doi ani, procedurile au fost mult simplificate de Guvernul Ponta, legea achizițiilor a fost modificată în așa fel încât să dispară de pe piața achizițiilor publice contestatarii de profesie, iar autoritățile locale să nu mai fie nevoite să depună la dosar hârtii inutile. În plus, modificările regulilor erau făcute cu dedicație, pentru ca anumite persoane să poată accesa fonduri europene, guvernanții regimului Boc - Băsescu neținând cont de faptul că, în acest fel, se distrug șansele tuturor românilor de a putea atrage bani europeni, fapt care a dus automat la crearea unei imagini proaste pentru România, care a părut că nu este în stare să absoarbă banii ce au fost puși la dispoziție de UE. După cum spuneam, în ultimii ani, procedurile au fost mult simplificate, însă, chiar și așa, e loc de mai bine. Şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România, Angela Filote, a declarat că țara noastră are „o apetenţă de a fi mai catolică decât Papa în privinţa procedurilor legate de finanţările europene“ şi cere autorităţilor române simplificarea acestora. Filote a afirmat, într-o conferinţă de presă, că procedurile legate de finanţările europene „vin deja destul de complicate de la Bruxelles“. „Noi suntem conştienţi că povara birocratică este prea mare şi de aceea, pentru noua perioadă financiară a UE 2014 - 2020, am introdus mai multe măsuri de simplificare. Facem, în acelaşi timp, un apel la autorităţile române să meargă în aceeaşi direcţie, de simplificare, şi în niciun caz să nu complice şi mai mult lucrurile“, a spus Filote, ținând cont, probabil, de tendințele anterioare ale României.

MĂSURI CONCRETE Șeful Reprezentanţei CE în România a precizat că se aşteaptă ca aceste măsuri concrete de simplificare a procedurilor legate de finanţările europene să ducă la creşterea ratei de absorbţie. „Este vorba aici, în principal, de o problemă de capacitate a administraţiei publice care se ocupă de managementul finanţărilor europene la nivel central şi avem mai multe semnale că problema aceasta este înţeleasă şi se iau măsuri de simplificare şi din partea autorităţilor române. Desigur, ceea ce aşteptăm este ca dincolo de aceste declaraţii de intenţie să vedem nişte măsuri concrete care vor ajuta la creşterea ratei de absorbţie a finanţărilor, pe de o parte, şi, pe de altă parte, poate o mai bună calitate a acestor finanţări. Pentru că, până la urmă, nu ne interesează numai să fie cheltuiţi banii cu orice preţ, ci ei să producă acea schimbare pozitivă pe care şi-o doreşte şi cetăţeanul“, a spus Filote. Ea a precizat că nivelul de absorbţie a fondurilor europene este nesatisfăcător, precizând însă că explicaţia obiectivă ar fi că România a plecat un pic „mai de departeׅ“ decât celelalte state membre. „De multe ori ni se spune că nu se pot rezolva toate problemele, pentru că nu sunt bani şi rămân bani publici care vin de la UE necheltuiţi. Deci, aici undeva, între aceste două repere, trebuie găsite nişte soluţii inclusiv pe plan naţional, astfel încât să crească rata de absorbţie”, a conchis Filote.