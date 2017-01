Exclus din ALDE după ce a cerut demisia lui Tăriceanu

Deputatul de Ialomița Aurelian Ionescu acuză că a fost exclus din ALDE la ordinul lui Călin Popescu-Tăriceanu, pentru că a cerut, în primul rând, demisia acestuia de la șefia partidului, dar și convocarea Congresului Extraordinar al ALDE și adoptarea unor criterii de integritate a membrilor și candidaților. Imediat după excluderea din partid, Aurelian Ionescu a declarat: "Am fost înștiințat asupra faptului ca am fost exclus din ALDE prin decizia Biroului Politic Județean - o procedură nestatutară aplicată în urmă cu câteva zile și în cazul deputatului de Neamț Cătălin Drăgușanu, contrar prevederilor care statuează că înlăturarea din rândurile partidului a unui parlamentar se face numai prin hotărârea Delegației Permanente. Această excludere este răspunsul dat de președintele Tăriceanu scrisorii mele deschise, în care îi solicitam convocarea Congresului Extraordinar al partidului, adoptarea unor criterii de integritate a membrilor și candidaților și, totodată, demisia din fruntea partidului. În fapt, am considerat că primul răspuns primit cererilor mele a fost aducerea în ALDE și punerea pe liste pentru Senat a încă unui politician penal - Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului, trimis în judecată pentru luare de mită și abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în formă continuată și, în prezent, cercetat într-un alt dosar în care este suspectat ca ar fi cerut bani pe concedii medicale date pentru o boală fictivă după cele 9 luni de arest preventiv".

Totodată, deputatul acuză public că Tăriceanu a ales să mistifice adevărul girând declarația senatorului Varujan Vosganian conform căreia listele de candidaturi ALDE erau finalizate încă de săptămâna trecută.