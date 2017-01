EXCLUSIV. Autostrada Soarelui, blocată două ore de o turmă de oi!

19:24:43 / 10 Ianuarie 2017

Deja obisnuita

Fenomenul se repeta in oricare dintre anotimpuri, ziua si noaptea deopotriva. Era sa opresc in mijlocul turmei pe podul de la Cernavoda, noroc cu xenoanele si franele suficient de eficiente. La 112 mi s-a recomandat ....sa adaptez viteza la conditiile de trafic!?!? Probabil am ratat sa inregistram un accident in lant, precum cel de la km 66,7 si din aceasta cauza.