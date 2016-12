Exclusiv! Candidat-surpriză la conducerea Universității ”Ovidius”!

Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC) fierbe în aceste zile! După vizita comisiei ARACIS, alegerile pentru cele mai importante funcții de conducere din instituție bat la ușă, iar candidații se pregătesc deja pentru perioada agitată de campanie electorală. Actualul rector, prof. univ. dr. Sorin Rugină, a continuat timp de un an și jumătate mandatul început de Dănuț Epure, cel care a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită şi folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii. Senatul UOC a lansat calendarul alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere din cadrul instituției de învățământ superior. Astfel, pe 26 și 27 ianuarie se depun candidaturile pentru consiliile facultăților, urmând ca pe 1 și 2 ianuarie să aibă loc alegerile cadrelor didactice și studenților în consiliile facultăților. În perioada 4 - 5 februarie are loc al doilea tur de scrutin pentru alegerea cadrelor didactice şi a studenţilor în consiliile facultăţilor, dacă primul tur a fost invalidat sau a existat balotaj. Alegerile pentru Senatul UOC debutează pe 16 februarie, cu depunerea candidaturilor la Biroul Electoral (16 - 18 februarie), urmând ca votul cadrelor didactice să aibă loc pe 29 februarie, iar cel al studenților pe 25 februarie. Pe 2 şi 3 martie va avea loc al doilea tur de scrutin pentru Senat, în cazul în care primul tur se invalidează sau există balotaj. Președintele și vicepreședintele Senatului se vor alege pe 9 martie, iar de pe 10 martie se depun candidaturile pentru cea mai importantă funcție din UOC, respectiv cea de rector. Pe 25 martie are loc primul tur de alegeri, urmând ca al doilea tur de scrutin să se desfășoare pe 28 martie.

CANDIDAT-SURPRIZĂ Dacă la alegerile din 2012 și cele din mai 2014, cursa a fost strânsă între candidați, miza fiind extrem de mare, existând discuții despre alianțe ascunse, comploturi și sfori trase de cei care nu doreau să piardă frâiele instituției de învățământ, nici alegerile din 2016 nu sunt lipsite de jocuri de strategie și surprize. Dacă actualul rector a anunțat că va candida pentru un nou mandat încă de anul trecut, din octombrie, avem acum și un contracandidat al rectorului prof. dr. Rugină. Surpriza vine din partea actualului prodecan al Facultății de Istorie și Științe Politice, conf. univ. dr. Cristian Moșnianu. Inițial un zvon, prodecanul a confirmat pentru ”Telegraf” că intenționează să candideze pentru postul de conducător al UOC. ”Intenția mea este să candidez, încă nu am lansat oficial un anunț în acest sens, dar, da, mă gândesc să candidez la alegerile pentru funcția de rector”, a spus conf. univ. dr. Moșnianu. Dacă actualii studenți îl știu de la Facultatea de Istorie și Științe Politice, cei care au absolvit la UOC în urmă cu mai mulți ani și-l amintesc pe conf. Moșnianu de pe vremea când conducea Liga Studenților din UOC. Unii dintre aceștia își amintesc mai ales de începutul de an universitar, când se efectuau cazările în cămine, în perioada în care totul se făcea prin Liga Studenților. Se pare că locurile în cămin se acordau nu doar pe criteriul mediilor, ci și pe baza unor mici atenții, prin intermediul președintelui ligii, respectiv Moșnianu, își amintesc foștii studenți. Cum până în martie mai este timp destul pentru alte candidaturi, vă vom ține la curent cu evoluția și pregătirile de alegeri de la UOC.

Luare de mită la cazări!

Numele actualului prodecan al Facultății de Istorie și Științe Politice a fost implicat în mai multe scandaluri în Universitatea ”Ovidius”, dovadă fiind și seria de articole apărute în presa constănțeană încă din anii 2004, când se scria despre implicarea președintelui Ligii Studenților, Cristian Moșnianu, într-o cercetare penală, alături de alți membri ai ligii, aceștia fiind acuzați de luare de mită la cazări.