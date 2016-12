Exclusiv! Ce a găsit Corpul de control în dosarele studenților ovidieni?

21:39:42 / 24 Ianuarie 2016

pura curiozitate

auziti, dar de ce nu e anchetata si duduia asta blonda de la drept care an de an se da importanta, lasand restante grupe intregi de studenti, care mai are si tupeul sa le vanda (fara bon fiscal, desigur) celebra ei carte (plagiata, biensur!), in care, pur intamplator, se regasesc subiectele de la examen (inclusiv raspunsurile)... poate a uitat cum a ajuns in invatamant si in profesie. frumusetea se mai duce odata cu varsta, puiule! pacat ca ramai cu un suflet plin de putregai si un neuron pus pe smecherii