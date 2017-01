Exclusiv! Cum se frauda admiterea la Ovidius în „era Epure“

În urmă cu câțiva ani, Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) a fost puternic zdruncinată de scandalul izbucnit la concursul de admitere din vara anului 2013, încheiat cu arestarea și condamnarea rectorului Dănuț Epure. Corpul de Control al Ministerului Educației a verificat document cu document, în perioada 9 septembrie - 4 octombrie 2013, pentru a vedea care este situația reală în care se află UOC, iar concluziile abia au încăput într-un raport de 189 de pagini. După doi ani în care a fost ținut secret, am intrat în posesia documentului care arată dimensiunea mizeriei care acaparase universitatea. Pentru că volumul de informații este uriaș, vă vom prezenta în exclusivitate, atât în această ediție, cât și în următoarele, întreaga mafie care se crease la „Ovidius”. În episodul de astăzi, vă explicăm cum au fost fraudate concursurile de admitere din vara 2013 de la mai multe facultăți - cumul de ilegalități care a dus la reținerea rectorului Dănuț Epure.

METODOLOGIE SCHIMBATĂ Fraudarea admiterii 2013 a început încă din mai, când, potrivit Raportului, a fost schimbată Metodologia privind organizarea și desfășurarea Concursului de admitere la studii universitare de licență, sesiunile iunie - iulie și septembrie 2013. Din nota de relații a conf. univ. dr. Iliescu Dan Marcel (din comisia de admitere a Facultății de medicină - n.r.) rezultă că „(...) schimbarea metodologiei de alegere (extragere) a subiectelor (grilelor) pentru concurs s-a făcut astfel: începând cu sesiunea de admitere 2013, subiectele vor fi alese (extrase) de către conducerea universității, și nu a facultății, ca până acum. Ni s-a mai adus la cunoștință decizia rectorului de implicare exclusivă a conducerii universității (rector) în toate aspectele ce țin de concursul de admitere din iulie 2013, inclusiv redactare, tehnoredactare etc. a subiectelor, fără a mai implica în vreun fel facultatea de medicină. Ni s-a motivat că implicarea în acest proces este rezultatul faptului că rectorul are informații privind lipsa confidențialității subiectelor elaborate la nivel de facultate, respectiv a divulgării subiectelor de admitere de către cei de la nivelul facultăților, și, pentru a elimina aranjamentele, a preîntâmpina aceste zvonuri și a asigura transparența, rectorul va alege personal subiectele din cadrul variantelor propuse de către comisie”, se arată în raportul Corpului de Control.

RECTORUL - CONTROL TOTAL ASUPRA VARIANTELOR Și în ceea ce privește elaborarea subiectelor au fost făcute modificări, potrivit Raportului, care semnalează din declarațiile cadrelor didactice implicate că variantele de teme propuse de comisiile de elaborare a subiectelor au fost predate rectorului, în plic sigilat, cu cel puțin o săptămână înainte de organizarea examenului. Potrivit notei de relație (declarației - n.r.) a prof. univ. dr. Petru Bordei (de la Facultatea de Medicină), „la observația făcută de către unii membri ai comisiei (conf. dr. Iliescu, conf. dr. Șapte, prof. dr. Bordei) că nu suntem de acord cu acest sistem, deoarece subiectele de examen întotdeauna s-au făcut în noaptea dinaintea susținerii probei de biologie (din Concursul de admitere de la Facultatea de Medicină - n.r.), răspunsul a fost că rectorul are sesizări că subiectele au transpirat, aceasta fiind o măsură de protecție, și că din variantele făcute se va extrage una singură în prezența membrilor comisiei centrale de admitere”, precizează reprezentanții ministerului, în documentul citat. Tot în Raport se precizează că metoda de întocmire a subiectelor înainte de concurs nu a fost aprobată nici de Consiliul de Administrație și nici de Senatul UOC. Aceeași metodă de predare a variantelor de subiecte cu aproximativ o săptămână înaintea concursului propriu zis s-a făcut la toate facultățile care au organizat probe scrise, respectiv facultățile de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Litere - Jurnalism, Drept și Arte - Teoria muzicii.

Cine a extras variantele de subiecte?

Potrivit afirmațiilor celor care au participat la pregătirea perioadei de desfășurare a concursului de admitere cu teză scrisă, respectiv prorectorii de la acea dată Gabriela Stanciu, Florin Anghel, Victor Ploae, dar și ale altor membri ai Comisiei Centrale de Admitere - decani ai facultăților care organizau admitere, plicurile sigilate cu variantele de subiecte păstrate în seiful din Biroul rectorului de la Campus au fost semnate, dar niciunul din cei care au fost implicați nu susține că a participat la extragerea subiectelor. „Luni, 22 iulie 2013, în Biroul rectorului (Epure - n.r.), am semnat plicurile cu subiecte pentru cele 4 probe de admitere de la facultățile cu profil medical. Menționez că nu am avut cunoștință de conținutul lor. Ele au fost scoase și depuse în seif. S-a hotărât ca acestea să fie duse la sala de multiplicare, în fiecare dimineață a zilelor cu probe, de către rector și prorectorul Anghel. La multiplicare, alături de echipa stabilită rămâneau doi prorectori, în persoana lui Ploae și Anghel”, susține prorectorul Gabriela Stanciu în nota de relații citată în Raportul Corpului de Control.

AU SEMNAT CA PRIMARII? Potrivit declarațiilor celor implicați, precizate în documentul ministerial, niciunul din prorectori nu cunoștea conținutul plicurilor pe care și-a dat semnătura. „Nu am participat la extragerea subiectelor de admitere. (...) Am fost invitat de rectorul Epure în biroul Rectorat, în Campus, pentru a semna plicuri în care mi s-a spus că s-ar afla subiecte ce urmau a fi multiplicate la admitere. Aceste plicuri erau sigilate, ștampilate și semnate de rector și de prorectorul Stanciu. Pe ultima ștampilă aferentă, a treia, am semnat și eu. Am făcut acest lucru fără a verifica conținutul, având în vedere relația de subordonare și de colegialitate între membrii conducerii universității”, declara pentru Ministerul Educației prorectorul Florin Anghel.

Nereguli grave!

Dacă, în prima zi de concurs scris - la Medicină, pe 24 iulie 2013 -, subiectele au fost aduse pentru multiplicare dimineața, de rectorul Epure, la următoarele probe de admitere, prorectorul Stanciu a preluat această sarcină, reiese din declarațiile celor care au participat la organizarea admiterii. ”În 25 iulie (când avea loc admiterea la Medicină Dentară - n.r.), după ora 16.00, le-am solicitat secretarelor un plic galben, mare, în care am introdus plicul alb sigilat pentru proba de a doua zi, de la Facultatea Dentară. L-am ștampilat și l-am pus în diplomat (...) Am considerat că este mai sigur să depun plicul în sediul vechi (de pe b-dul Mamaia), la Biroul prorectorat educație și formare continuă. A doua zi dimineață, în jurul orei 6.00, am luat plicul de la sediul vechi și m-am îndreptat spre Campus Corp A (pe Aleea Universității)...”, declara Gabriela Stanciu în Raport. Corpul de Control precizează, în Raport, că aspectele declarate de către Gabriela Stanciu referitoare la preluarea plicului cu subiecte în dimineața de 26 iulie, în jurul orei 6.00, din sediul vechi, vin în contradicție cu aspectele declarate de către portarul intrării principale a UOC (sediul din b-dul Mamaia), care precizează că nu a deschis nimănui și nu a văzut pe nimeni în clădire în noaptea de 25 spre 26 iulie.

Cum le-a încurcat un profesor admiterea de ”10” unor candidați la Farmacie?

La niciuna din probele de la specializările medicale nu a existat o metodologie clară de distribuire a variantelor (A și B) către candidați, așa că s-a ajuns la situația în care 2 sau chiar 3 candidați la rând să primească aceeași variantă de subiecte. ”Din analiza tezelor de examen ale candidaților admiși la programul de studii Farmacie, în iulie 2013, au reieșit următoarele: 55,56% dintre candidații declarați admiși pe locurile fără taxă au avut grila A, iar 43,86% dintre cei admiși cu taxă au avut tot grila A (deși, în mod normal, procentajele grilelor A și B ar fi trebuit să fie apropiate de 50% - n.r.) (...) Din analiza tezelor candidaților declarați admiși la fără taxă, membrii echipei de control au constatat că cei 7 candidați admiși pe pozițiile 1 - 7, cu aceeași medie - 9,93, au avut varianta A și au indicat, fiecare dintre aceștia, un singur răspuns greșit la grila nr. 22 (anume răspunsul E)”, se precizează în Raport. De ce spunem că tinerii urmau să ia nota maximă la admitere? Explicația vine tot de la membrii echipei de control: ”În baremul de corectură, pentru varianta A, grila 22 este aferentă disciplinei Biologie, răspunsul indicat în barem pentru această grilă este ”E” și a fost modificat, prin scriere olografă, în ”C”, la corectura baremului efectuată de prof. univ. dr. Petru Bordei, la sfârșitul susținerii probei scrise, așa cum reiese din nota de relații a acestuia”, spun reprezentanții Corpului de Control.

ȘI ALTE CONCLUZII

Din concluziile anchetei Corpului de Control al ministerului reies mai multe situații care au ridicat suspiciuni anchetatorilor: un candidat de la Facultatea de Medicină Dentară nu figurează pe listele de repartizare a candidaților pe săli, dar apare în lista provizorie a rezultatelor concursului de admitere, acesta fiind absent la susținerea probei scrise în cadrul concursului. Peste 70% din numărul celor admiși pe locuri fără taxă, la programul de studii Medicină Dentară, au avut repartizată varianta de grilă B, ceea ce contravine normelor de concurs. În edițiile următoare vă vom prezenta alte nereguli sesizate de Corpul de Control al Ministerului Educației la UOC.