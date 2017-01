Exclusiv! Managerul Delfinariului nu mai demisionează. Nu acum!

10:16:06 / 21 Iulie 2016

Stiinta ?

In primul rand ar trebui sa ii invatati pe oameni ca locul animalelor nu este in captivitate : delfinariile, sea-world-urile, gradinile zoologice, circurile, etc. sunt un anacronism care nu are ce cauta in secolul 21 - locul animalelor este in liberatate sau, in cel mai rau caz, in sanctuare de protectie - treziti-va, oameni buni, omenirea trebuie sa evolueze si nu sa ramana ancorata in Evul Mediu!