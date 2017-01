EXCLUSIV: Moşnianu nu mai vrea să fie rector la „Ovidius“

În cursa pentru ocuparea funcţiei de rector al Universităţii “Ovidius” din Constanța (UOC) au mai rămas doar doi candidaţi. Ghiciţi cine? Pentru început vă spunem doar că… actualul prodecan al Facultății de Istorie și Științe Politice, conf. univ. dr. Cristian Moșnianu, a renunţat după nici două săptămâni de la depunerea dosarului. La întrebarea „de ce”, răspunsuri ar fi multe, însă... Reamintim că Moșnianu susținea, în planul său managerial, că decizia de a candida a fost luată având în vedere experiența managerială de prodecan, precum și cea de director educativ în cadrul UOC, dar și cea de președinte al Comisiei permanente din cadrul Senatului UOC, Comisia pentru Relația cu studenții și absolvenții.

ÎN PREMIERĂ Pentru prima dată în istoria UOC, în cursa pentru funcția de rector au rămas doi reprezentanți ai Facultății de Medicină: prof. univ. dr. Sorin Rugină (actualul rector) și prof. univ. dr. Octavian Unc. Pe site-ul UOC (http://univ-ovidius.ro/stiri/992-documente-privind-candidaturile-avizate-de-b-e-c-pentru-functia-de-rector) au fost publicate CV-urile și planurile manageriale cu care își doresc să câștige voturile colegilor lor. Alegerile au loc pe 25 martie.

UPDATE:

Candidatul Cristian Moșnianu a explicat pentru „Telegraf“ cum a ajuns la decizia retragerii: „După periplul pe la facultățile din cadrul Universității “Ovidius” din Constanța (din păcate, nu am ajuns la toate facultățile să discut cu colegii mei și datorită faptului că unii decani nu au dorit să răspundă la telefon pentru a intermedia întâlnirea dintre cadrele didactice și mine, dar asta e mai puțin important pentru mine), m-am consultat cu echipa mea, formată din cadre didactice și studenți, am făcut o analiză și am decis, având în vedere și faptul că planul meu managerial și cel al profesorului Unc converg către puncte comune, să-mi retrag candidatura și, împreună cu colegii mei care mă susțin, să mergem în echipa profesorului Unc“, a declarat conf. univ. dr. Cristian Moșnianu.