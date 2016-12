EXCLUSIV! Necropsia istoricului Virgil Coman, „furată“?

13:30:20 / 09 August 2016

Total neprofesionisti!

Voi, curiosilor, in situatia in care nu ati citit deja, Virgil Coman a decedat in urma unui infarct miocardic. A fost inmormantat, potrivit randuielilor bisericesti, la trei zile dupa deces, deoarece era un mare iubitor al credintei si intelepciunii. Voi, scumpi jurnalisti, ati inceput sa transformati totul in CAN CAN. Sa va fie rusine pentru titlul execrabil, si pentru ceea ce faceti in dorinta de a atrage vizualizari. Ganditi-va ca intreaga familie citeste aceste randuri, nu doar psihopatii ahtiati dupa titluri fierbinti cu oameni decedati. Nu faceti decat RAU!