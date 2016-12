Exclusiv! Povestea unui fost primar închis la Penitenciarul Poarta Albă

Pe fostul primar al orașului Năvodari Nicolae Matei îl cunoaște aproape toată suflarea politică. În afara faptului că a fost edilul Năvodariului, Matei a fost și președintele Asociației Orașelor din România. Aventura sa la nivel înalt a pornit în 2008, când, având sprijinul PSD, a reșit să ajungă primarul orașului Năvodari. Pe cât de rapidă i-a fost ascensiunea, pe atât de bruscă i-a fost căderea. Fostul primar a fost condamnat definitiv, în 19 februarie, la închisoare pentru dare de mită. El a fost învinuit că a cerut protecția unui ofițer de poliție judiciară în anchetele penale în care a fost implicat. În schimbul acestui sprijin, fostul primar i-a promis poliţistului două loturi de teren situate în Năvodari, cu o valoare de piaţă de 46.160 de euro. Tribunalul Constanța l-a condamnat pe Matei, în primă instanță, la trei ani și jumătate de închisoare cu executare, iar în urma unei sentințe definitive a Curții de Apel Constanța, pedeapsa i-a fost redusă la 1 an și 6 luni cu executare. Cum până la condamnare el efectuase deja un an și o lună de arest preventiv, Matei mai avea aproximativ cinci luni de executat.

Tortură prin înfometare?

După cinci luni și două săptămâni petrecute la Penitenciarul Poarta Albă - secția externă din Valu lui Traian, în 31 iulie, fostul primar din Năvodari Nicolae Matei a ieșit din închisoare. Dincolo de bucuria revederii cu familia, fostul edil a declarat în exclusivitate pentru „Telegraf“ că îl încearcă un sentiment de furie pentru tot ceea ce a fost nevoit să suporte în această perioadă. „Am trecut prin momente groaznice. Am fost torturat fizic și psihic. Nu vă gândiți la vechile metode folosite de comuniști în anii '50 - '60. În secolul XXI avem practici mai moderne de a tortura un om. Una dintre acestea este înfometarea. Primeam niște lături pentru care statul cheltuia doar 3 lei/zi. Erau aproape imposibil de consumat și nu o spun pentru că am avut fițe și că nu știu din ce mediu veneam eu. Pur și simplu mâncarea nu era bună nici pentru câini. Așa că eram nevoit să îmi cumpăr alimente de la chioșcul închisorii ori să cer pachet acasă. Dar și în acest caz era o mare problemă. Nu aveam frigidere unde să ne ținem alimentele. În consecință, mâncarea nu ținea mai mult de două zile pentru că se strica. De multe ori consumam doar semințe, pentru că erau singurele care rezistau fără să se strice“, a declarat Matei.

O TOALETĂ LA 16 PERSOANE

Fostul edil din Năvodari spune că doar cine nu cunoaște realitatea din penitenciarele românești poate ușor să critice și să vorbească. „Celor care spuneau că trebuie să stau mai mult în închisoare le doresc aceleași „privilegii“ pe care le-am avut și eu. Sunt convins că își vor schimba atitudinea. Pentru a le face o idee, le spun că stăteam precum sardelele în închisoare. În plus, aveam o singură toaletă la 16 persoane. Unde am fost închis eu, era lux față de cum era în alte părți“, a punctat Matei. El a adăugat că s-a tot săturat să audă faptul că statul cheltuie foarte mult cu deținuții. „E doar un mit. Este de trei ori mai mult personal angajat în zona administrativă decât în cea operativă, ceea ce înseamnă că banii sunt cheltuiți mai mult pentru confortul celor de la birouri“, a afirmat Matei. Întrebat cine e de vină pentru ceea ce se întâmplă în penitenciarele românești, fostul primar din Năvodari a spus că întregul sistem judiciar românesc este complice. „Avem mentalități învechite, iar deținuții sunt tratați execrabil. Culmea este că abuzul în serviciu, pentru care sunt condamnați cei mai mulți politicieni, a ajuns să fie mai periculos decât tâlhăria. Am ajuns în derizoriu“, a subliniat Matei.

Ar vrea și nu prea să revină în administrație

Inevitabil, în timpul discuției cu fostul edil din Năvodari nu am putut să nu discutăm și despre subiectul posibilei sale reveniri în administrație și în politică. Matei ne-a spus franc că, în cazul în care ar fi ieșit din închisoare înainte de alegerile locale, ar fi candidat la postul de primar al orașului. „Nu am nicio interdicție de a ocupa o funcție publică. Așa că aș fi vrut să mai fiu primarul Năvodariului. Oamenii mă iubesc“, a spus Matei. În schimb, fostul edil a afirmat că nu este tentat de a candida la un post de parlamentar la alegerile legislative din toamna acestui an. „De ce să mă duc în Parlament? Nu vreau să fac figurație acolo. Cât privește politica, mi-a ajuns. Toate problemele de la politică mi se trag“, a conchis Matei.