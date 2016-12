EXCLUSIV! Profesor constănțean către elevi: „dezaxați, capete seci, retardați“

Caz incredibil la un liceu din centrul Constanței! Mama unui elev de clasa a IX-a de la Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații (Telecom) din Constanța, Mădălina Uzun, este revoltată că profesoara care ar trebui să îi învețe Biologie pe fiul ei și pe colegii lui de clasă nu îi mai scoate din apelative jignitoare. În viziunea profesoarei Liliana Stoicescu Iordache, elevii sunt capete seci, dezaxați, retardați, idioți, jumătate de creier, australopiteci și lista de apelative poate continua. Bobocul de clasa a IX-a Andrei Ștefan Uzun, dar și alți colegi de-ai săi au fost extrem de afectați de situația de la clasă, astfel încât performanțele lor școlare la disciplina Biologie au fost extrem de slabe. Așa a ajuns un elev care are la toate celelalte materii note de 8, 9 și 10 în situație de corigență la Biologie.

TRAUME ADÂNCI PENTRU ELEVI

În aprilie, Mădălina Uzun a făcut o reclamație la conducerea școlii după ce fiul său a fost amenințat că va primi nota 3 la următoarea lucrare de control, lucru care s-a și întâmplat. Nici la următoarele evaluări tânărul nu a reușit să își crească media. ”A fost ascultat în fața clasei, toți colegii au spus că a știut totul de 10 și el spune că a răspuns corect la tot ce a fost întrebat, însă profesoara i-a dat doar nota 5. Apoi a urmat o nouă lucrare la care a fost notat cu 4, deși nici până acum nu am văzut, nici eu, nici copilul, acel test, deși am cerut acest lucru. Lucrările sunt toate la doamna profesoară”, a spus revoltată mama. Femeia este îngrijorată că la corigență, în septembrie, fiul său va fi evaluat din nou de același cadru didactic. ”De mai bine de 2 luni copilul meu a discutat cu psihologul școlar, care a observat că este traumatizat din punct de vedere emoțional. Eu îl văd că nu mai are încredere în el și nu pot permite asta. Eu nu vreau ca la corigență să mai fie față în față cu acest profesor și, dacă nu se rezolvă această situație, eu îi voi face plângere penală acestui cadru didactic”, a adăugat constănțeanca.

PROFESOR-PROBLEMĂ, NUMEROASE SANCȚIUNI DISCIPLINARE

Cu o experiență de mai bine de 10 ani în învățământ la Telecom, cadrul didactic a făcut probleme pe la toate școlile unde a activat și a fost subiectul unor cercetări disciplinare în aceste unități. Contactată telefonic, directoarea Liceului Telecom, prof. Andra Șandru, a precizat că prof. Liliana Stoicescu Iordache a avut de mai multe ori probleme la școală, fiind chemată în comisia de disciplină de două ori doar în acest an școlar. „Comisia de cercetare disciplinară s-a întrunit de două ori în acest an pentru acest cadru didactic, din cauza sesizărilor cu privire la modul de derulare a orelor sale. Prof. Stoicescu a refuzat să participe la ședințele comisiei în care se analiza situația sa. A primit întâi un avertisment, apoi s-a stabilit reducerea salariului cu 15%”, a explicat, pentru ”Telegraf”, directorul Liceului Telecom. Ea a precizat că prof. Stoicescu este angajată cu jumătate de normă la Liceul Telecom încă din 2009 și tot din 2009 este titular la Colegiul Tehnic Energetic Constanța. Directorul Liceului Telecom a spus că a anunțat Inspectoratul Școlar Județean cu privire la situația prof. Stoicescu și a făcut o solicitare ca la examenul de corigență, în cazul în care se constată că evaluarea ar putea fi viciată, să se înlocuiască evaluatorul. ”De la părinții unei clase am o solicitare scrisă, certă, expresă ca profesoara de Biologie să nu mai predea la clasa lor din anul școlar viitor și bineînțeles că vom ține cont de această solicitare”, a completat prof. Șandru. Ea a adăugat că își dorește medierea acestor probleme, însă până acum nu a reușit să stabilească o cale de comunicare cu profesoara de Biologie. De altfel, și noi am încercat să luăm legătura cu prof. Liliana Stoicescu Iordache, însă nu am reușit acest lucru.

Acelaşi dascăl, aceleaşi probleme, licee şi copii diferiţi

”Am avut probleme foarte mari cu acest cadru didactic, este sub orice critică, nu are nicio legătură cu meseria de dascăl. Nu vine la ore, nu respectă regulamente, își ia concediu când vrea, nu mai spun de cum își desfășoară orele. I-am aplicat până acum toate sancțiunile posibile, la următoarea abatere vom ajunge la desfacerea contractului de muncă. Oricum, nu cred că vom scăpa de ea, pentru că va contesta decizia în instanță, iar legea este favorabilă angajatului”, a precizat, pentru ”Telegraf”, directorul Colegiului Tehnic Energetic, prof. Claudia Nițu. Aceasta a continuat precizând că profesoara a primit calificativul „nesatisfăcător“ în ultimii ani, însă legea nu le oferă posibilități școlilor să își selecteze cadrele didactice. ”Puteți să vă interesați de această profesoară și la Liceul din Ovidiu, unde a predat înainte să vină la noi, că au dat petrecere când a plecat. Și asta o să fac și eu dacă scap de ea”, a subliniat prof. Nițu. De altfel, în 2014, când în câteva unități școlare au fost cazuri de TBC, prof. Liliana Stoicescu Iordache a fost singura care a refuzat să facă radiografia pulmonară inclusă în ancheta epidemiologică obligatorie, motiv pentru care, câteva săptămâni, nu a fost primită în colectivitate la niciunul dintre liceele la care preda.

Ce face Inspectoratul Școlar Județean Constanța în acest caz?

Am încercat să obținem câteva lămuriri cu privire la situația reclamată de părinte și susținută și de directorii celor două unități școlare de la reprezentantul Ministerului Educației din teritoriu, contactând telefonic inspectorul școlar general al ISJ Constanța, prof. Gabriela Bucovală. Cum generații întregi de elevi au suportat comportamentul inadecvat al cadrului didactic, iar conducerile celor două licee susțin că sunt legate de mâini și de picioare în rezolvarea acestei situații, ne așteptam ca soluția să vină de la ISJ. Totuși, prof. Bucovală a pasat răspunderea la comisiile de cercetare disciplinară din școli, făcând apel la legi și metodologii. ”Sancțiunile pentru un cadru didactic sunt prevăzute în Legea Educației, iar cea mai aspră dintre ele este desfacerea contractului de muncă, dacă se constată abateri în consecință”, a precizat prof. Bucovală. Întrebată ce se poate face pentru ca acest cadru didactic să nu mai traumatizeze și alți elevi pe viitor, aceasta s-a scuzat, precizând că este într-o ședință și că nu mai poate vorbi: ”(...) Avem și noi problemele noastre”.