EXCLUSIV! Psihiatria din Constanța, victimă a unui scandal fabricat?

09:17:03 / 02 Iunie 2016

Bolile psihice vor domina patologia in actualul secol

Doamna doctor are perfecta dreptate. Fara cercetare medicala, inclusiv studii pe pacienti (desigur, cu acordul lor sau a familiei) nu vor exista medicamente eficiente pentru tratarea bolilor psihice, care sunt in crestere progresiva. Schizofrenia, depresia, dementa senila sunt doar cateva dintre afectiunile psihice, pentru care se cauta tratament corespunzator. Crede cineva ca aceste tratamente se pot descoperi doar in laboratoare sau studii pe animale (cobai)? Cu siguranta, nu. Proba clinica pe subiecti umani bolnavi este singura care experimenteaza eficienta unui nou medicament, efectele adverse, stabileste contraindicatiile, etc. Sunt lucruri, asa cum spune si doamna doctor, care se fac in toata lumea civilizata, dupa reguli precise, sub indrumare, consultanta si control strict. Toate marile firme de medicamente desfoara astfel de studii, fara de care un medicament nu poate sa ajunga pe piata. Faptul ca ele se efectueaza fara publicitate, respectand confidentialitatea impusa de lege, ii fac pe unii sa le considere ilegale. Era un lucru cu care Romania participa la cercetarea medicala, deoarece medicamente noi nu prea mai producem. Desi subiectul este unul savuros pentru presa si neavizati, nu trebuie sa distrugem si ceea ce e favorabil in medicina romaneasca. Cei ce au un bolbav psihic in familie inteleg mult mai bine.