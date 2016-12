EXCLUSIV Telegraf: Minora dispărută din Ovidiu, găsită de poliţişti

Eleva în vârstă de 15 ani, din Ovidiu, care a dispărut fără urmă, în data de 9 aprilie, a fost găsită de polițiștii constănțeni după mai bine de o săptămână de căutări. Tatăl fetei, care este stabilit acum în Sălaj, a plecat luni spre Ovidiu pentru a ajuta la căutări. În timp ce se afla pe drum, Ion Bălașa a primit un telefon de la fiul lui Robert. Acesta i-a dat vestea nesperată. Fata a fost readusă acasă de polițiști. „Luni pe seară, m-a sunat băiatul meu Robert și mi-a spus că polițiștii din Constanța au găsit-o pe fiica mea la Lehliu Gară. Acolo a fugit, se pare, alături de iubitul ei. Este un băiat despre care nu știa nimeni nimic. Nu îmi vine să cred că au dat de ea. Am fost atât de fericit când am aflat. Între timp am ajuns la Ovidiu, iar fata a dat declarații la Poliție. Am să stau de vorbă și eu mai mult cu ea. Vreau să o conving să nu mai fugă de acasă", ne-a declarat tatăl fetei. Minora se află în custodia bunicii de la vârsta de opt ani. Fata este elevă în clasa a IV-a la o școală din Ovidiu. La vârsta ei, ar fi trebuit să fie în clasa a IX-a, însă a fost dată târziu la școală.

