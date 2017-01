Exclusiv Telegraf! Primii cinci sute de refugiați vor sosi astăzi în Constanța?

16:00:55 / 11 Decembrie 2015

Intrebare

Voi ne intrebati pe noi daca vor sosi astazi cei 500 de refugiati sau, asa cum procedati de multa vreme, folositi semnul intrebarii intr-un titlu pentru a va putea apara in caz ca cineva va acuza ca faceti declaratii mincinoase? Aaaa, noi nu am afirmat asa ceva, era doar o supozitie, ne intrebam si noi, vrajeli de astea ... Pai si in cazul in care acesti refugiati exista si sunt pe drum, ei nu trebuie sa ajunga in cele sase centre pentru imigrantii care sunt in localitatile Bucuresti, Giurgiu, Galati, Somcuta Mare, Radauti si Timisoara?