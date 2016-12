EXCLUSIVITATE! Fetiță de 12 ani violată de un cioban!

11:14:10 / 26 Iunie 2016

unde este lumina de la capatul TUNELULUI

PLATIM golbalisti cu mii de EUR un nimeni care nici sa puna degetul pt iscalire (metafora ) NU stie, chiar da i se arata un golbalist castiga mediu vorbind su sau cel mai nepregatit 20000 eur pe an, da cred ca m-a insel cred ca este mai mult si poate are doar doua clase si sau chiar deloc, EXCEPTIE CEI DINAINTE DE REVOLUTIE EXEMPLU BELÖNY DOCTOR SI CHIAR MAI MULTI acum niste drogati BRILIANTUL analfabeti nu dau nume castiga banuti IAR un PROFESOR si sau DOCTOR merge in judet pt a PREDA si sau a CONSULTA oamenii care sunt departe de oras si abia castiga 500 eur STIU o sa m-a combateti lasa frate ca ii pica o gaina un curcan da dar acel profesor si sau doctor a invatat cel putin 15 ani in scoala NU si apoi trebuie sa invete toata viata pt ca educatia evolueaza si bolile sunt mai rapide decat medicamentele justitia este in mana infractorilor ADICA GUVERN PARLA MENT indiferent cine va fii la conducere nu v-a arunca MIEREA DIN CASA