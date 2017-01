Excursie estivală pentru 100 de copii din Lipniţa şi Lumina

Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2008”, iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, continuă, ieri, copii din alte două localităţi rurale beneficiind de excursia estivală oferită de către autoritatea judeţeană. 100 de copii din comunele Lipniţa şi Lumina s-au bucurat de programele oferite de Acvariu, Delfinariu, Circo Aquatico, s-au distrat în parcul acvatic Aqua Magic şi s-au plimbat cu telegondola. Iniţiativa CJC a fost primită cu entuziasm de către cei mici, cu atît mai mult cu cît mulţi dintre ei nu au mai avut ocazia să viziteze vreunul dintre obiectivele turistice cuprinse în programul organizat şi finanţat de CJC. “La Acvariu mi-au plăcut atît peştii, cît şi designul de interior. Am mai fost în încă trei excursii împreună cu colegii mei, dar de data aceasta mă bucur foarte mult că am ocazia să ajung la Aqua Magic, la un circ acvatic şi mai ales, să mă plimb cu telegondola, pentru că în aceste locuri nu am mai fost niciodată”, a spus Mariana Lefterescu, de 8 ani, din satul Canlia, localitate arondată comunei Lipniţa. Pentru a se asigura că micuţii vor avea, în timpul excursiei, toate condiţiile necesare pentru a se simţi bine, reprezentanţii CJC şi ai primăriilor implicate le-au asigurat băuturi răcoritoare şi cîte o gustare. În plus, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului. Plini de entuziasm, micuţii le-au spus însoţitorilor că le-a plăcut foarte mult în excursie şi că abia aşteaptă să revină la Constanţa. “A fost foarte frumos în excursie, mai ales pentru că am fost împreună cu prietenii mei de la şcoală. Cel mai nerăbdător am fost să ajung la Aqua Magic, pentru că nu am mai avut ocazia, pînă acum, să profit de toate posibilităţile de distracţie de acolo”, a spus Marius Voicu, de 14 ani, din Lumina.