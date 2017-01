Excursie estivală pentru copiii din centrele de plasament

Cu numai cîteva zile înainte de a începe şcoala, copiii din centrele de plasament din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului au avut parte de o surpriză de proporţii oferită de către preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, care le-a oferit micuţilor posibilitatea să participe la programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2007”. După ce, marţi, peste 100 de copii din Centrul de Plasament “Micul Rotterdam”, Centrul de Plasament “Antonio” şi din Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Copilului Abuzat s-au distrat de minune în excursie, ieri a venit rîndul micuţilor din Centrul de Plasament “Delfinul”, din Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă şi de la Adăpostul de zi şi de noapte a copiilor străzii din Constanţa să viziteze Acvariul, Delfinariul, Planetariul, microrezervaţia şi expoziţia de păsări exotice din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, să se distreze, să facă plajă şi să se joace în parcul acvatic Aqua Magic, iar, la sfîrşitul zilei, să vizioneze spectacolul oferit de acrobaţii şi animalele de la Circul Praga. “Este foarte frumos. Mi-a plăcut tot ce am văzut, dar cel mai impresionată am fost de spectacolul de circ unde am văzut foarte multe animale neobişnuite”, a spus Camelia, o fetiţă de 9 ani. Impresionaţi de faptul că cineva s-a gîndit să le facă un astfel de cadou, copiii din centrele de plasament le-au spus supraveghetorilor că s-au distrat foarte bine şi că aşteaptă cu nerăbdare următoarea excursie. “Astăzi m-am simţit ca în vacanţă. A fost foarte frumos, mai ales că am mers şi la Aqua Magic, unde am putut profita în voie de apă. Acum putem începe şcoala cu forţe proaspete”, a spus Ionuţ, un băiat de 12 ani. Reamintim că de programul Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2007” au beneficiat, în lunile iulie şi august, peste 3.000 de copii din mediul rural¸ mulţi dintre aceştia venind pentru prima dată la Constanţa în scop turistic.