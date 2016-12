Excursii în Constanţa şi Mamaia pentru mii de elevi din judeţ

Aproape 7.000 de copii şi însoţitori din toate localităţile judeţului Constanţa vor vizita, în sezonul estival 2009, punctele de atracţie turistică din Constanţa şi Mamaia. Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), în colaborare cu Aqua Magic, Telegondola Constanţa, Circul Medrano şi Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii demarează luni un lung şir de excursii oferite copiilor din mediul rural şi oraşele mici în cadrul celei de-a treia ediţii a acţiunii „Spectacole pentru copii - Constanţa Estival”. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat, ieri, că acţiunea din acest an, derulată în perioada iunie - septembrie, este mult mai amplă decît cea de anul trecut, numărul copiilor angrenaţi în program crescînd de la 4.000 la 6.520. „Complexul Muzeal, Aqua Magic, Telegondola şi Circul Medrano vor fi, pentru o zi, la dispoziţia unor copii care, probabil, deşi locuiesc în judeţul Constanţa, nu au avut posibilitatea de a vedea Marea Neagră şi de a se bucura de ofertele turistice din Constanţa şi Mamaia. Vom continua acest program, la fel ca şi alte programe privind învăţămîntul, pentru că sînt în interesul copiilor, în interesul educaţiei, ca o răsplată pentru actiivităţile desfăşurate în anul şcolar”, a declarat Constantinescu. El a adăugat că selecţia elevilor care vor beneficia de programul iniţiat de CJC revine autorităţilor locale şi instituţiilor de învăţămînt, care vor asigura, totodată, şi mijloacele de transport necesare aducerii elevilor la Constanţa. „Încercăm să oferim excursii copiilor care nu au beneficiat de acest program în anii trecuţi. Percepţia publică în ţară este că judeţul Constanţa este format doar din litoral. 97% din teritoriul judeţului Constanţa - 80% din Dobrogea - nu este pe litoral, fiind zone cu mari probleme sociale şi economice, care se confruntă cu fenomene ca deşertificarea şi sărăcia. Degeaba avem staţiuni frumoase dacă dezechilibrul dintre standardele de viaţă oferite de diferite localităţi este atît de mare. Programul destinat elevilor din judeţul Constanţa este finanţat de CJC cu 344 mii lei şi nu reprezintă un efort prea mare pentru acest proiect care este de un real succes pentru copii, pentru bucuria lor”, a mai spus Constantinescu. El a amintit că, din păcate, în primele două ediţii ale programului, unii primari s-au opus acţiunii CJC: „Acţiunea a fost interpretată de unii ca fiind electorală, deşi noi derulăm aceste programe în fiecare an, nu numai în cei în care se desfăşoară alegeri. Ca dovadă, acţiunea din acest an începe după alegerile europarlamentare. Dar aşa se întîmplă... Dacă faci ceva, este interpretat ca acţiune electorală, dacă nu faci, apar voci care reclamă faptul că nu se face nimic. Şi acum, la fel ca şi în alţi ani, fac apel la toţi cei implicaţi în program să nu încerce să politizeze acţiunea destinată să aducă bucurie copiilor noştri”. Prezent la conferinţa de presă, directorul executiv al Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Adrian Mînăstireanu, a declarat că le va oferi elevilor, pe lîngă vizite în microrezervaţie şi la Planetariu, spectacole cu delfini. „Copiii vor fi însoţiţi de ghizi care le vor prezenta aspecte din viaţa speciilor de animale pe care le găzduim. Consider că, deşi activitatea este extraşcolară, elevii vor pleca de la Complexul Muzeal cu un bagaj îmbogăţit de cunoştinţe”, a declarat Mînăstireanu. El a subliniat că, pentru zilele ploioase, Complexul Muzeal este pregătit să acopere intervalul orar rezervat în programul excursiilor pentru vizita la Aqua Magic.