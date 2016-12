Execuții sumare în estul Ucrainei

Organizația pentru drepturile omului Amnesty international a denunțat, ieri, execuții sumare ale soldaților ucraineni capturați de separatiștii din estul țării, cerând o anchetă rapidă și imparțială. Amnesty menționează în comunicat cazul soldatului ucrainean Igor Branovițki, care a luptat pe aeroportul din Donețk. Acesta a fost torturat și ucis în detenție. Trupul său neînsuflețit a fost trimis familiei, la începutul lunii aprilie, care l-a îngropat la Kiev, la 3 aprilie. Serviciile de securitate ucrainene au deschis o anchetă în cazul morții sale. Amnesty spune că a văzut imagini cu corpurile a cel puțin trei soldați ucraineni executați cu un glonț în cap. Acești soldați au fost luați prizonieri între 12 și 18 februarie, de combatanții pro-ruși, la Debalțevo, nod strategic care a trecut sub controlul rebelilor în februarie, după lupte crâncene, în pofida armistițiului instaurat la 15 februarie. Amnesty mai citează un interviu telefonic, publicat la 6 aprilie de săptămânalul ucrainean de limbă engleză ”Kyiv Post”, cu unul dintre liderii rebelilor, cu apelativul de război Motorola, care afirmă că a ucis 15 soldați ucraineni capturați de trupele sale. Directorul Amnesty pentru Europa și Asia Centrală, Denis Krivoșeev, subliniază ”necesitatea urgentă a unei anchete independente asupra tuturor acuzațiilor privind abuzurile în conflictul ucrainean”. Întrebat despre acuzațiile Amnesty, un responsabil separatist a dezmințit zvonurile potrivit cărora prizonierii de război au fost uciși de DNR, autoproclamata republică populară Donețk. Forțele ucrainene luptă de un an împotriva rebelilor separatiști în estul Ucrainei, înarmați și susținuți de Rusia. Din aprilie 2014 și până în prezent, ostilitățile au făcut peste 6.000 de morți de ambele părți.

”Soldații ucraineni luptă împotriva agresiunii ruse în estul separatist, apărând în acest fel securitatea Europei”, a declarat ieri, la Kiev, președintele polonez, Bronislaw Komorowski, într-un discurs susținut în fața Parlamentului ucrainean. Denunțând agresiunea rusă, al cărei scop este să împiedice Ucraina să se dezvolte în mod democratic, președintele polonez a declarat că ”doar orbii nu văd în Ucraina soldați, tancuri și sisteme de apărare antiaeriană ale agresorului”. Acuzată de Kiev și de Occident că îi înarmează pe rebelii pro-ruși din estul Ucrainei și că a desfășurat trupe regulate în această zonă, Rusia dezminte orice implicare în acest conflict. ”Lumea occidentală trebuie să înțeleagă că va fi în siguranță doar dacă Ucraina va fi în siguranță”, a mai spus liderul polonez. Bronislaw Komorowski a îndemnat UE să lase ușile deschise pentru această fostă republică sovietică ce aspiră să adere la Uniune. ”Ucrainenii au demonstrat că își văd viitorul într-o Europă liberă, sigură și democratică”, a subliniat președintele Poloniei.

VENIT SERIOS Venitul preşedintelui ucrainean, Petro Poroşenko, în 2014 a depăşit 368 de milioane de grivne (14,5 milioane de euro), a anunţat serviciul de presă al preşedinţiei, citând declaraţia de avere a acestuia. ”Venitul total al lui Petro Poroşenko pentru 2014 este de 368.943.679 de grivne (14.559.761 de euro), iar cel al familiei sale este de 36.000 de grivne (1.420 de euro). Dividendele şi dobânzile reprezintă 345.670 de grivne (13.639 de euro); venitul din vânzarea unor drepturi este de 11.253.718 de grivne (443.939 de euro), iar venitul din vânzarea unor proprietăţi este de 961.780 de grivne (37.925 de euro)”, arată raportul. Poroşenko a plătit taxe pentru dividende, dobânda la bancă şi alte venituri în 2014. Valoarea totală a taxelor plătite a fost de 17.941.932 de grivne (707.670 de euro). Ca de obicei, salariul pe 2014 al lui Poroşenko a fost donat în scopuri umanitare. Suma totală donată în 2014 a fost de 123.166.037 de grivne (4.858.311 de euro). ”Poroşenko finanţează unele cheltuieli legate de îndeplinirea datoriilor sale prezidenţiale din propriul buzunar. În particular, aceasta se referă la costul combustibilului pentru zborurile în ţări îndepărtate, precum Singapore sau Australia. În plus, Poroşenko şi-a finanţat independent campania electorală pentru alegerile prezidenţiale, din propriile venituri realizate în 2014, în mod transparent”, a precizat serviciul de presă. Declaraţia de avere a lui Poroşenko pe 2014 include toate bunurile sale mobile şi imobile. Proprietăţile sale au rămas aceleaşi, dar, în plus, Poroşenko are în conturi bancare 451.925.060 de grivne (17.837.235 de euro).