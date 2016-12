Executare judecătorească fără decizie... judecătorească?!

HAOS Debandada administrativă de la Mangalia, cauzată de măsurile prefectului de demitere din funcţii a primarului Claudiu Tusac şi a doi viceprimari, a continuat, ieri, când consilierul local Ion Mincă s-a prezentat la Primărie, însoţit de un executor judecătoresc şi a încercat să preia atribuţiile de primar interimar, prin preluarea ştampilelor şi actelor oficiale ale Primăriei. Tot tărăboiul a avut loc în baza unei decizii a prefectului, care a anunţat că a atacat în instanţă hotărârea Consiliului Local Mangalia prin care Constantin Filimon fusese numit viceprimar, dar şi pe cea prin care Ion Mincă fusese schimbat din funcţia de viceprimar. Numai că socoteala lui Mincă de acasă nu prea s-a potrivit cu cele găsite la Primărie, unde a dat peste consilierul Sorin Andrei, care a fost ales de Consiliul Local în funcţia de viceprimar în locul lui Ion Mincă.

CONSILIUL, SUVERAN Referitor la această nouă încercare a lui Mincă de a fi suveran peste Mangalia, Claudiu Tusac, primarul demis de către prefect, a declarat că, din păcate, Mincă nu înţelege că este băgat la înaintare de PDL. „Nu am nimic cu Mincă, poate să îndeplinească aceste funcţii dacă este votat de către consilierii locali. Numai că, în cazul lui Mincă, acesta a fost înlocuit din funcţie de Sorin Andrei în urma unei hotărâri a consilierilor locali. Nici primarul, nici prefectul nu pot să numească un viceprimar. Singurul organism care poate să facă acest lucru este Consiliul Local. Prefectul poate să spună orice, dar cert este că Sorin Andrei este viceprimar. Nu cred că ne-am întors în timp, în perioada ceauşistă, să ni se impună ce viceprimar avem sau ce consilieri. Prefectul este un reprezentant al Guvernului şi văd că înmulţeşte cu trei toate ilegalităţile pe care le face Guvernul”, a spus Tusac. Mai mult, Tusac a explicat faptul că Mincă nu putea să intre, ieri, în posesia ştampilelor şi actelor oficiale ale Primăriei, pentru că executorul cu care a venit nu a avut titlul judecătoresc.

El a adăugat că acelaşi prefect a greşit şi în cazul demiterii sale. „Cred că sunt singurul primar din Europa care a fost demis pentru a doua oară, pentru aceeaşi motivaţie, în acelaşi mandat, de acelaşi prefect, în contextul în care după prima demitere am câştigat, definitiv şi irevocabil, procesul împotriva prefectului. Asta denotă o ilegalitate, o depăşire gravă a democraţiei într-un stat de drept, aşa cum ne dorim să fie România. Din păcate, prefectul continuă cu aceste abuzuri, demiţând ilegal şi abuziv, la rând, doi viceprimari aleşi democratic de Consiliul Local, mai ales că pe viceprimarul Sorin Andrei l-a demis după un an de la instalarea acestuia ca viceprimar, deşi prefectul avea obligaţia să conteste hotărârea de alegere a lui Andrei în cel mult şase luni”, a mai declarat Tusac, făcând referire şi la procesul pe care îl are cu prefectul în ceea ce priveşte ordinul de suspendare din funcţie şi criticând cererea prefectului de a strămuta procesul. „Dacă ştia că are dreptate, trebuia să lase judecătorii să se pronunţe pe 6 decembrie. Nu mă interesează motivaţia, poate să-l strămute şi în Afganistan, eu ştiu că voi avea dreptate. Cert este că intenţia prefectului este să prelungească această suspendare cât mai mult posibil şi să mă ţină departe de funcţia în care am fost ales de către cetăţenii Mangaliei. Prefectul trebuie să înţeleagă că funcţiile sunt vremelnice, iar toate aceste abuzuri o să se întoarcă împotriva lui. De fapt, totul se întâmplă pentru că nu am trecut la PDL când mi-au propus ei. Ceea ce se întâmplă la Mangalia cred că este startul în stoparea democraţiei şi sunt convins că şi alţi colegi din Opoziţie vor păţi la fel”, a mai spus Tusac.