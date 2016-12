Executat silit pentru neplata unor credite de sute de mii de euro şi de dolari

După ce a contractat mai multe credite ipotecare de la Banca San Paolo, pe numele firmei pe care o administra, SC Asi-Yus SRL Constanţa, Iusman Asan s-a văzut în imposibilitatea de a-şi achita ratele şi a intrat în insolvenţă. Cum era de aşteptat, banca a apelat la un executor judecătoresc pentru a-şi recupera datoriile pe care Asan le avea, în valoare totală de 384.890 de euro şi 137.000 de dolari. „Banii pe care i-am împrumutat de la bancă i-am investit în construirea a două imobile, unul în Mangalia şi unul în Constanţa, a unui hotel în Costineşti şi a unor spaţii comerciale în Mangalia. Toate creditele le-am garantat cu patrimoniul societăţii, dar şi cu apartamentul în care locuiesc, situat în zona Gării Constanţa. După ce am intrat în incapacitate de plată, executorul judecătoresc mi-a scos toate imobilele la licitaţie. Am fost de acord, pentru că a fost vina mea că nu am mai plătit ratele. Ceea ce mă nemulţumeşte însă este faptul că imobilele mi-au fost subevaluate, ele valorează mult mai mult... I-am atras atenţia executorului şi acesta a modificat numai preţul stabilit pentru imobilul din Mangalia, de la 31.000 de euro la 46.000 de euro. Celelalte imobile au fost scoase la licitaţie la preţuri prea mici, care nu vor acoperi datoriile mele bancare”, a declarat Iusman Asan.

NEMULŢUMIRE Cea mai mare nemulţumire a bărbatului este faptul că executorul judecătoresc Ionica Sarkis, din Mangalia, i-ar fi vândut apartamentul de la gară fără să-l anunţe şi la un preţ foarte mic. „I-am spus executorului că aş vrea ca fiul meu să achiziţioneze apartamentul, ca să nu rămân pe drumuri. Ea a fost de acord şi mi-a zis că mă va anunţa când va avea loc licitaţia şi mă va ajuta ca fiul meu să devină proprietarul casei. Ieri (luni - n.r.) am fost sunat de directorul băncii San Paolo, care mi-a comunicat că apartamentul meu a fost vândut cu 50.000 de euro, faţă de 75.000 de euro la cât fusese evaluat iniţial, deşi acesta valorează mai mult. Nu am ştiut că s-a organizat licitaţia, nu m-a anunţat nimeni, eu am aşteptat ca executorul să-mi comunice data licitaţiei”, a mai afirmat Iusman Asan.

REPLICĂ Contactat telefonic, executorul judecătoresc Ionica Sarkis ne-a declarat că nu i-a promis niciodată lui Asan că-l va ajuta să rămână în apartamentul de la gară. „Asan nu are dreptul de a participa la licitaţiile bunurilor sale şi nici rudele acestuia. Eu l-am înştiinţat despre vânzarea apartamentului, chiar a semnat personal dovada de comunicare, a ştiut mereu în ce fază se află dosarele sale de executare silită. În plus, am afişat publicaţiile de vânzare la Judecătorie, am făcut totul conform legii. Apartamentul a fost vândut la a treia strigare... Mai mult, deşi a fost nemulţumit de executarea silită şi de evaluările imobilelor sale, Iusman Asan nu a formulat nicio contestaţie”, a precizat Ionica Sarkis.