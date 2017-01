Executaţi silit pentru datoriile la stat

CONTURI BLOCATE. Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa a realizat în primele 11 luni ale acestui an un număr de 313.161 de acţiuni de executare silită, cu 31.412 mai multe decât cele realizate în aceeaşi perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 281.749 astfel de acţiuni. Dintre acestea, cele mai multe, 143.458, au fost somaţii de plată pentru datorii în valoare totală de 843.735.313 lei, în urma cărora au fost recuperate 159.235.941 lei. La acest capitol, faţă de anul precedent, numărul somaţiilor a fost mai mic cu 19.294, când au fost transmise 162.752 somaţii pentru datorii, în valoare de 1,32 miliarde lei, din care au fost recuperate 219.017.234 lei. În ceea ce priveşte popririle pe conturi, au fost efectuate 72.598 de astfel de acţiuni pentru datorii, în valoare de 29.529 de lei, cu 28.665 de popriri mai multe decât în primele 11 luni ale anului trecut, când au fost efectuate 43.933 popriri pe conturi pentru datorii de 829.730.177 lei. În plus, au mai fost făcute 3.160 de popriri la terţi pentru datorii de 71.947.817 de lei, cu 894 mai multe decât anul trecut.

CREANŢE RECUPERATE. Deşi, ca număr, sechestrările mobile şi imobile au crescut de la o lună la alta, încasările au fost sub aşteptări. Până la finele lunii noiembrie a acestui an au fost sechestrate 545 de bunuri mobile şi imobile pentru datorii de 63.716.592 lei. Din cauza lipsei de lichidităţi a contribuabililor, din cele peste 500 de sechestre realizate, Fiscul nu a reuşit să valorifice decât 16 bunuri, valoarea totală a sumelor aduse la bugetul statului din vânzarea acestora fiind de doar 3.237.867 lei. Potrivit afirmaţiilor şefului Serviciului de Coordonare şi Monitorizare a Colectării Veniturilor din cadrul DGFP Constanţa, Luminiţa Crudu, deşi la nivelul instituţiei aplicarea măsurilor de executare silită a înregistrat o evoluţie ascendentă, din cauza stării generale a economiei naţionale, rezultatele obţinute reflectă diminuarea încasărilor prin această metodă în 2010, comparativ cu 2009. Ea a arătat că, în primele 11 luni ale acestui an, Fiscul constănţean a încasat din măsurile de executare silită 295.537.880 lei, cu 46 milioane lei mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când au fost aduse la bugetul statului 342 milioane lei.