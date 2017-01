Execuţie în PSD

Deciziile ministrului Administraţiei şi Internelor, Gabriel Oprea, de numire a unor secretari de stat fără a consulta partidul din care face parte i-au atras retragerea sprijinului politic şi posibilitatea excluderii din PSD. Înaintea şedinţei Biroului Permanent Naţional (BPN) al PSD de ieri, în care s-a discutat despre “cazul Oprea”, în apărarea ministrului au venit nume grele din partid, cum ar fi Miron Mitrea, Marian Sîrbu, Victor Ponta, Marian Oprişan. Toţi au susţinut, mai mult sau mai puţin, că lui Oprea nu i se poate reproşa nimic. Tot înaintea BPN de ieri, Gabriel Oprea anunţa că a venit să le transmită colegilor din partid că secretarii de stat numiţi de el la MAI sînt agreaţi de conducerea partidului. El a afirmat că numirea secretarilor de stat la MAI a respectat atît disciplina de partid, cît şi interesele PSD, dar şi interesele naţionale. După numai 10 minute de la începerea şedinţei, Oprea a păsărit clădirea declarînd: „Niciodată de cînd sînt în partid nu am dat dovadă de indisciplină şi nu am fost în afara partidului. În funcţiile pe care le-am deţinut, am căutat să fiu cît mai performant. Dincolo de orice interese, de grup sau personale, stau în faţă interesele naţionale ale României”. Oprea a mai spus că nu doreşte să comenteze deciziile luate în cadrul BPN.

Dan Nica, interimar la MAI?

La finalul şedinţei, preşedintele PSD, Mircea Geoană, a anunţat că s-a făcut chiar şi propunerea de excludere a lui Gabriel Oprea din PSD. „Această situaţie încalcă atît disciplina de partid, cît şi mecanismul din protocolul de colaborare al coaliţiei pe care l-am stabilit cu partenerii de la PD-L. Ţinînd cont de sensibilitatea acestui minister şi de importanţa acestei zone, decizia pe care BPN a adoptat-o cu o largă majoritate - numai cu două abţineri - a fost retragerea sprijinului politic pentru Gabriel Oprea, urmînd ca PSD să facă premierului o propunere în următoarele zile”, a declarat Geoană. „Ţinînd cont de gravitatea gestului de indisciplină pe care Gabriel Oprea l-a afişat, în mod deliberat în ultimele zile, BPN a avansat propunerea către Comisia de Integritate Morală şi Arbitraj a partidului ca domnul Oprea să fie exclus din PSD”, a adăugat Geoană. Conform spuselor sale, PSD va convoca în cel mai scurt timp un Comitet Executiv Naţional, pentru a avansa o nouă propunere pentru funcţia de ministru al Administraţiei şi Internelor. Liderul PSD a arătat că îi va sugera premierului Emil Boc ca, pînă în momentul în care va fi desemnat un nou candidat pentru funcţia de ministru al Administraţiei şi Internelor, vicepremierul PSD Dan Nica să asigure interimatul la MAI. Geoană a mai arătat că, prin numirile pe care le-a făcut, Gabriel Oprea şi-a depăşit atribuţiile din punct de vedere al relaţiei cu PSD. Potrivit lui Geoană, PSD va cere revocarea tuturor celor numiţi în funcţii de către Gabriel Oprea, urmînd să se facă propuneri în acest sens pe canalul oficial de comunicare între PSD şi PD-L. Preşedintele PSD a mai spus că există posibilitatea ca unii dintre cei numiţi de către Gabriel Oprea să fie reconfirmaţi şi de partid. Propunerea de retragere a sprijinului politic pentru Gabriel Oprea a venit din partea lui Viorel Hrebenciuc şi Marian Vanghelie.

Liviu Dragnea, posibilul succesor la conducerea MAI

Ponderat în declaraţii înainte de BPN, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a afirmat că doreşte să înţeleagă raţiunile pentru care Gabriel Oprea nu a respectat deciziile interne ale PSD. Imediat după şedinţa în care s-a decis retragerea sprijinului politic şi propunerea de excludere a lui Oprea, Năstase a declarat: „Retragerea sprijinului politic acordat lui Gabriel Oprea a fost o decizie logică. Ceea ce a făcut el a fost, de fapt, şi un test pe care Traian Băsescu s-a oferit să îl facă în relaţia cu PSD. Acest vot este un vot şi împotriva unui coleg al nostru, dar este şi un vot de blam la adresa celui care a construit această strategie, care arată că rezervele unora dintre colegii noştri la acest parteneriat cu partidul lui Traian Băsescu au fost îndreptăţite\". Coordonatorul politic al miniştrilor PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, că liderii PSD se vor întîlni astăzi cu cei ai PD-L, pentru a discuta situaţia creată de numirile de secretari de stat la ministerul condus de Oprea. „Problema este faptul că Emil Boc nu a ţinut cont de termenii protocolului cu PSD“, a spus Dragnea. De altfel, Dragnea este văzut de mulţi lideri PSD ca fiind succesorul lui Oprea la conducerea MAI, avînd în vedere că persoana care a candidat împotriva lui Oprea, Cătălin Voicu, a afirmat că nu mai este interesat de funcţia de ministru. În ceea ce îl priveşte pe Oprea, surse din PSD au afirmat că acesta se va îndrepta către PD-L. Reamintim că Oprea a anunţat, vineri, după şedinţa de Guvern, numirea chestorului de poliţie Virgil Ardelean, supranumit „Vulpea”, la conducerea Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţiei Internă, precum şi a patru secretari de stat, respectiv pe Nicolae Moldovan, Mihai Viorel Fifor, Radu Stancu şi Cătălin Vrabie. Deciziile privind aceste numiri au fost semnate de către premierul Emil Boc.