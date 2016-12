Executivul Cioloș - nominalizări penibile și program făcut pe genunchi

10:21:40 / 19 Noiembrie 2015

reflexii ultime

Nu mai sintem in topic cam de mult .Totusi ca o ultima remarca, admit ca fiecare crede in propriile perceptii ale adevarului, intre noi ,cei de aici si voi, cei ramasi acolo pe baricade exista totusi o prapastie care se adinceste in timp. Ceeace noi vedem de aici pote fi perceput diferit acolo; de exemplu, aici noi socotim "amestecul " american in lupta impotriva coruptiei romanesti ca un ajutor beneficial - voi o vedeti ca un amestec in treburile interne. De aici noi credem ca in realitate, nu vreti sa scapati de coruptia care poate a devenit o traditie nationala. Interesant ca multi emigranti de aici au o greatza fata de unii canadieni care cu aroganta, as spune, ataca America doar pt ca este la moda. Dezamagitor pt ca peste 80% din ce producem este cumparat de america ( nu de china sau europa unde avem numai deficit bugetar), beneficiem de toate inventiile lor, spitalele lor in cazuri disperate, apararea lor ( armata canadiana este o gluma), businessul lor, prietenia lor. Avem peste 90% din aceleasi reviste si posturi TV - fara investitii americane am fi la pamint, fara scutirea de taxe import-export am fi mai saraci....Da, i-au sfatuit sau ajutat si pe canadieni dar nu le-au impus .Compar ce au facut rusnacii pt noi cu ce au facut americanii pt canada...Diferenta mare! Dar, stiti cum este zicala cu " facerea de bine..." Pt prima data de la Nadia Comaneci, aud si aici elogii pt Romania datorita mai ales unor copii: Alexandra Stan, Inna, Halep, etc. Una din marile diferente: in Romania,daca esti talentat, esti corect ,incerci sa faci ceva bun sau devii cunoscut ai sa gasesti destui golani care sa scrie cele mai dezgustatoare comentarii si destui " binefacatori" care iti vor da in cap - in Canada, cel mai mic succes devine o mindrie nationala ! In Romania investitorii straini care creaza joburi si know-how pt romani sint priviti cu neincredere sau scuipati- in Canada sint ademeneniti cu bratele deschise ( ca si in China) !!! In Romania cei mai multi asculta manele, in Canada rock....si tot asa, sint o multime de diferente ! Dar si aici, si acolo, se mai intilneste o chestie in comun: uitam lesne cine ne-a facut un bine!