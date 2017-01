Executivul continuã discriminarea pe criterii politice a autoritãţilor locale constãnţene

Conducerea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) a prezentat, anul trecut, în prima jumătate a lunii decembrie, situaţia alocărilor de fonduri guvernamentale din anul 2006. În cadrul unei ample conferinţe de presă, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a subliniat faptul că exista o discrepanţă foarte mare în alocarea fondurilor guvernamentale către localităţile judeţului Constanţa, majoritatea sumelor alocate (75%) fiind direcţionate către autorităţile locale conduse de primari ai partidelor din arcul guvernamental, care reprezintă doar 25% din autorităţile locale ale judeţului. Purtătorul de cuvînt al CJC, Cristian Moldovanu, a declarat ieri că situaţia prezentată de Constantinescu în decembrie evidenţia o tentă discreţionară şi politică în modalitatea de alocare a fondurilor guvernamentale. Moldovanu a declarat că, după cîteva zile de la susţinerea conferinţei de presă, reprezentanţii mai multor autorităţi centrale, printre care se numără şi Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), au solicitat de la CJC transmiterea sintezei prezentate la Constanţa. „Ni s-a sugerat de către reprezentanţii MAI să alcătuim un material prin care să indicăm ce fonduri am dori pentru a se remedia situaţia. Drept urmare, noi am alcătuit în acele zile o scurtă adresă prin care am solicitat pentru municipiul Constanţa o serie de sume pentru continuarea lucrărilor la podul IPMC, subvenţionarea energiei termice pentru populaţie şi pentru cheltuieli curente şi de capital. Am încercat să reamintim de cele două proiecte iniţiate anul trecut, unul privind eliminarea efectelor produse de inundaţii în judeţ, iar al doilea, pentru echilibrarea bugetului local al comunei Tuzla, grav afectată de inundaţii. Tot în această adresă am specificat şi sumele necesare pentru cele 13 localităţi care, anul trecut, nu primiseră niciun leu de la Guvern, autorităţi... întîmplător conduse de primari PSD”, a declarat Moldovanu.

Aflaţi în posesia solicitărilor remise de către conducerea CJC, guvernanţii au adoptat, pe 21 decembrie 2006, mai multe hotărîri de Guvern prin care au alocat sume suplimentare pentru Constanţa. Surpriză! Fondurile solicitate de CJC prin adresa cerută de MAI fie au fost alocate doar parţial, fie au fost şuntate în totalitate. „S-a adoptat HG 1823, prin care judeţul Constanţa a primit cîte 2,4 miliarde de lei pentru cele 13 localităţi, deşi CJC solicitase pentru fiecare localitate sume cuprinse între 8 şi 10 miliarde de lei. Dar au fost bineveniţi şi aceştia. Au mai fost alte două hotărîri, 1832, prin care Hîrşova a primit 4,26 miliarde, şi 1922, prin care judeţul Constanţa a primit 56 de miliarde de lei. Din păcate observăm aceeaşi tendinţă de colorare politică a cifrelor. Prima poziţie este ocupată de municipiul Constanţa. Pare frumos, dar suma de 5 miliarde are destinaţie fixă: finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital pentru Arhiepiscopia Constanţa. Sînt apoi fonduri alocate pentru deja clasicele localităţi colorate: Năvodari, 23 August, Hîrşova, Costineşti, Istria şi Cobadin, singura localitate cu primar PSD”, a spus purtătorul de cuvînt CJC. Cu alte cuvinte, fondurile au fost trimise la Constanţa tot discreţionar.

Cu toate acestea, pe 4 ianuarie, prefectul Constanţei, Dănuţ Culeţu, a remis un comunicat de presă în care susţine că Guvernul a alocat fonduri pe criterii administrative, fără urmă de politizare, în ciuda faptului că, prin solicitarea adresată CJC în decembrie, privind „remedirea situaţiei”, reprezentanţii MAI au recunoscut faptul că respectivele fonduri au fost acordate pe criterii politice. Probabil că aşa înţelege prefectul termenul „apolitic”. “Menţionăm faptul că sumele repartizate în 2006 judeţului Constanţa, de către Guvernul României, prin hotărîre, sînt mult mai mari comparativ cu anii anteriori şi au fost distribuite în funcţie de necesarul localităţilor şi nicidecum urmărindu-se anumite criterii politice”, susţinea prefectul în acel comunicat. În ce priveşte politizarea criteriilor de repartizare a fondurilor Guvernamentale, Cristian Moldovanu a declarat: „Prefer să nu comentez ce spun alţii. Voi cita însă un primar care a beneficiat de foarte multe fonduri de la Guvern, şi care a fost citat pe 4 ianuarie într-un ziar local: «Am primit fonduri şi programe doar prin simple telefoane date miniştrilor şi colegilor de partid şi de Alianţă». Primarul citat povesteşte nonşalant cum, în urma unei discuţii telefonice cu ministrul Educaţiei, a primit 18 miliarde de lei, fonduri cu care a renovat toate instituţiile de învăţămînt din oraş”. Primarul citat de Moldovanu este Ionel Chiriţă, şeful administraţiei oraşului Hîrşova şi campionul cadourilor guvernamentale din 2006, care a primit de la colegii de Alianţă aproape 20% din fondurile totale distribuite de Guvern în judeţ anul trecut.